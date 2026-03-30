Restauro degli affreschi della Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo: lavori al via dal 7 aprile 2026

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Si è tenuta presso la sede sociale la seconda riunione della Commissione Ambiente e ...
Il Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” di Spoleto ricorda Michelangelo Zurletti, venuto a mancare ...
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