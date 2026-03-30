Restauro degli affreschi della Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo: lavori al via dal 7 aprile 2026

Il Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Umbria e il Comune di Spoleto annunciano che a partire dal 7 aprile 2026 avranno inizio i lavori di consolidamento e restauro degli affreschi e degli intonaci della Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo la cui durata è stimata in 4 mesi.

Finanziato dal MiC nell’ambito della programmazione LLPP 2025 e gestito dalla Soprintendenza quale stazione appaltante, l’intervento si è reso necessario per i dissesti aggravatisi negli anni a seguito delle azioni sismiche e degli agenti atmosferici e interesserà le superfici decorate di tre zone: parete di controfacciata, parete sinistra e parete destra restando, pertanto, escluse le zone relative al presbiterio e alla cripta.

Si procederà, in generale, a bloccare il fenomeno di degrado che interessa le superfici decorate della chiesa e restituire coesione e leggibilità alle decorazioni pittoriche riferibili ai secoli dal XII al XIV, con interventi di disinfezione, preconsolidamento e consolidamento, pulitura, stuccatura e reintegrazione estetica sugli apparati pittorici.

È intenzione della Soprintendenza e del Comune di organizzare, durante le fasi di esecuzione dei lavori, aperture del cantiere, secondo tempistiche e modalità che saranno comunicate in una fase successiva, per consentire la fruizione e permettere al pubblico di osservare il lavoro di restauratori e tecnici sul bene culturale