Restauro degli affreschi della Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo: lavori al via dal 7 aprile 2026

  • Redazione
  • Marzo 30, 2026
  • Attualità
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    • Il Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Umbria e il Comune di Spoleto annunciano che a partire dal 7 aprile 2026 avranno inizio i lavori di consolidamento e restauro degli affreschi e degli intonaci della Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo la cui durata è stimata in 4 mesi.
     
    Finanziato dal MiC nell’ambito della programmazione LLPP 2025 e gestito dalla Soprintendenza quale stazione appaltante, l’intervento si è reso necessario per i dissesti aggravatisi negli anni a seguito delle azioni sismiche e degli agenti atmosferici e interesserà le superfici decorate di tre zone: parete di controfacciata, parete sinistra e parete destra restando, pertanto, escluse le zone relative al presbiterio e alla cripta. 
     
    Si procederà, in generale, a bloccare il fenomeno di degrado che interessa le superfici decorate della chiesa e restituire coesione e leggibilità alle decorazioni pittoriche riferibili ai secoli dal XII al XIV, con interventi di disinfezione, preconsolidamento e consolidamento, pulitura, stuccatura e reintegrazione estetica sugli apparati pittorici. 
     

     

    È intenzione della Soprintendenza e del Comune di organizzare, durante le fasi di esecuzione dei lavori, aperture del cantiere, secondo tempistiche e modalità che saranno comunicate in una fase successiva, per consentire la fruizione e permettere al pubblico di osservare il lavoro di restauratori e tecnici sul bene culturale

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    Buonasera, sono Carlo Nuvoloni presidente della Sunrise Orchestra - Terni. Sono disponibile ad un incontro con la Pro Loco per.....
    Carlo Alberto Bussoni 2026-03-28 14:32:09
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    Carlo 2026-02-26 18:03:19
    Vedi che le raccomandazioni servono? E poi, come si fa a dire di no a monsignore? Invece, per il progetto.....
    Mario 2026-02-26 11:49:34
    Bell'articolo!