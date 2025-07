Restare con la provincia di Perugia o passare con quella di Terni?, Prima Spoleto ne parla con Stefano Bandecchi

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Nel rispetto delle finalità sociali, inizia l’attività operative dell’Associazione Prima Spoleto. Per il debutto si è scelto un tema che da decenni alimenta le discussioni e le fantasie di molti spoletini: restare con la provincia di Perugia o passare con quella di Terni? A tal proposito si sono costituiti, recentemente e nel passato, Comitati promotori e gruppi di interesse. Il tema, che affascina e divide, è stato rispolverato recentemente dal Sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, che ha avanzato la proposta di passaggio di ben 14 comuni dalla provincia perugina a quella ternana. E sarà proprio Bandecchi uno dei relatori ufficiali dell’incontro che Prima Spoleto ha programmato per lunedì sette luglio, alle ore 16.00, nella sala Monterosso di Villa Redenta, aperto a tutta la cittadinanza. Insieme al primo cittadino di Terni, ci saranno i sindaci dei comuni demograficamente più significativi nei rispettivi comprensori, a partire da Andrea Sisti, sindaco di Spoleto, Antonino Ruggiano, sindaco di Todi e Giuliano Boccanera, sindaco di Norcia. Ovviamente sono stati invitati a partecipare tutti gli altri primi cittadini dei comuni interessati alla proposta. L’incontro, probabilmente il primo di una lunga serie, ritornerà certamente utile per iniziare a sondare le volontà delle singole municipalità. Un confronto poi che fornirà all’Associazione Prima Spoleto informazioni e materiale da utilizzare per ulteriori approfondimenti, con risultanze da mettere poi a disposizione della cittadinanza tutta. Anche perché, da notizie diffuse, si potrebbe arrivare ad un Referendum su questo quesito di appartenenza territoriale, vista l’esistenza di un apposito Comitato promotore che si sta muovendo in tal senso. Ma questo non rientra nei compiti e nelle finalità di Prima Spoleto.