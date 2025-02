Renzi: “La celebrazione della Giornata Internazionale della Donna non è solo una commemorazione, ma un richiamo all’azione per tutti noi”. Il programma di eventi del Comune di Spoleto

Un ricco programma di eventi quello organizzato in occasione della ‘Giornata Internazionale della Donna’ dal Comune di Spoleto, grazie al lavoro dell’Assessorato al Benessere e Innovazione Sociale, Formazione Generale e Sportiva per la Valorizzazione della Persona in collaborazione con la Biblioteca Comunale ‘G. Carducci’ di Palazzo Mauri, i Musei Civici di Spoleto e associazioni e istituzioni del territorio quali Usl Umbria2, Cinema Sala Pegasus, Donne Contro la Guerra, FIDAPA BPW Italy sezione di Spoleto, Inner Wheel Club di Spoleto Distretto 209, Rotaract Club di Spoleto, AMMI, Associazione Il Filo Rosso, Il Girasole, Fondazione Cesare e Mina Micheli, SoleLuna centro estetico di Natalizi Franca, Immaginazione e Team Dance Spoleto.

‘La celebrazione della Giornata Internazionale della Donna – ha dichiarato l’assessora Luigina Renzi – non è solo una commemorazione, ma un richiamo all’azione per tutti noi. È un’opportunità per riflettere su quanto è stato fatto e su quanto ancora c’è da fare per raggiungere una vera parità di genere. Riconoscere e celebrare le conquiste delle donne è un passo fondamentale verso un futuro più equo e giusto per tutte e tutti’.

Si inizia venerdì 28 febbraio al Cinema Sala Pegasus alle 21.00 con la proiezione del film di Sonia Bergamasco (che sarà presente in sala) ‘Duse the greatest’, a cent’anni dalla scomparsa di Eleonora Duse, un’investigazione sull’attrice che ha cambiato il mestiere dell’attore per sempre. L’evento è a cura di Immaginazione.

Lunedì 3 marzo a Palazzo Mauri alle 17.30, sarà la volta di ‘Alda Merini poetessa di tutti’, presentazione del libro di Ornella Spagnulo che si propone di analizzare le sue poesie in modo da tracciare un profilo artistico, biografico ed emozionale di una delle voci più apprezzate del panorama letterario italiano e non solo. Evento a cura di Fidapa BpwItaly Sezione di Spoleto.

Tre gli eventi in programma per venerdì 7 marzo.

Alle ore 10.00 a Palazzo Mauri si terrà un incontro con Ameya Gabriella Canovi, dedicato a psicologi, insegnanti, educatori e cittadini interessati ad approfondire lo studio delle relazioni familiari, dal titolo ‘L’intelligenza emotiva: comprendere e trasformare le emozioni’. Psicologa, PHD e autrice, Ameya Gabriella Canovi vanta una lunga esperienza professionale con donne intrappolate in relazioni disfunzionali, occupandosi di dipendenza affettiva e crescita personale. Con Sperling & Kupfer ha pubblicato Di troppo amore. Fuori dal labirinto della dipendenza affettiva (2022), Di troppa (o poca) famiglia (2023). Nel 2024 pubblica con Vallardi, Dentro dime c’è un posto bellissimo. Imparare a volersi bene affinché l’amore accada.

Al termine dell’incontro si terrà un intervento esplicativo a cura della Usl Umbria 2 sul percorso codice rosa del pronto soccorso di Spoleto che resta punto di riferimento della rete di supporto alle donne vittime di violenza e in condizioni di fragilità.

L’iniziativa è organizzata dalla Fondazione Cesare e Mina Micheli in collaborazione con SoleLuna centro estetico di Franca Natalizi.

Ancora il 7 marzo, sempre a Palazzo Mauri ma alle 16.30, si terrà la presentazione del libro di Ilaria Porziani, autrice e giornalista pubblicista, ‘Il bambino senza scarpe’, che racconta la scomparsa di un bambino di circa un anno con una narrazione che, attraverso un dramma senza eguali, cerca di indagare il rapporto di coppia e l’educazione dei figli, per la ricerca del benessere in ciascuno di noi.

L’ultimo appuntamento in programma il 7 marzo, sarà al Teatro Caio Melisso ‘Spazio Carla Fendi’ alle 18.00 ‘Dentro di me c‘è un posto bellissimo’, un ulteriore incontro con Ameya Gabriella Canovi, aperto alla cittadinanza che sarà intervallato da momenti musicali a cura di Franco Fasano e presentato da Alessandro Cavalieri. Dopo i saluti istituzionali del vicesindaco Danilo Chiodetti e di Luigina Renzi, assessora del Comune di Spoleto, interverranno Gabrio Romani, presidente della Fondazione Cesare e Mina Micheli e Franca Natalizi di SoleLuna.

Due gli eventi previsti per sabato 8 marzo, il primo a Palazzo Mauri alle 11.00, sarà la presentazione del libro di Emma Saponaro ‘Il Gufo’, pubblicato da Les Flaneurs Edizioni, un romanzo affilato, che esplora il tema della violenza sulle donne trascinando il lettore in un labirinto di segreti oscuri e dolorosi rimpianti, che accende i riflettori sul tema della violenza di genere. Interverranno Luigina Renzi, assessora del Comune di Spoleto e Mario Lucidi, dirigente scolastico e scrittore. Sarà presente l’autrice.

L’altro appuntamento, ‘Di Segni & di Sogni’, alle 16.30 a Palazzo Collicola, sarà un incontro sulla genesi della marcia in occasione del 25 novembre con allestimento di una mostra fotografica con la partecipazione di rappresentanti della Associazione Il Filo Rosso e della Team Dance Spoleto. Evento a cura dei Musei Civici, Rotaract Club e Inner Wheel Spoleto.

Giovedì 13 marzo a Palazzo Mauri alle 17.00 si inaugurerà ‘Le arti femminili nelle associazioni. Seconda edizione’, una mostra a cura di Fidapa BpwItaly Sezione di Spoleto, che si potrà visitare fino al 20 novembre.

Tre gli eventi in programma per sabato 15 marzo a Palazzo Mauri. Si inizia alle 10.00 con ‘Fattori protettivi nello sviluppo dei disturbi alimentari’, un convegno a cura de Il Girasole in occasione della Giornata del Fiocchetto Lilla dedicata ai disturbi del comportamento alimentare (DCA). Dalle ore 18.00 si susseguiranno due iniziative a cura della Associazione Il Filo Rosso ‘Si può fare’, inaugurazione della mostra dei giovani artisti partecipanti al progetto e ‘Zaira’, Presentazione del libro di Carola Baudo con letture a cura di Diletta Masetti, che narra la storia di una ragazza fragile e forte allo stesso tempo, con una famiglia lacerata alle spalle, che dovrà scegliere cosa è meglio per lei, correndo il rischio, finalmente, di essere felice una volta per tutte.

Lunedì 17 marzo sempre a Palazzo Mauri alle 17.00, torna l’appuntamento annuale del ‘Premio Donna Sapiens 2025’ curato da Fidapa BpwItaly Sezione di Spoleto e dalla Associazione Donne Contro la Guerra, un riconoscimento che premia donne che, con il loro talento, hanno contribuito o contribuiscono a valorizzare il territorio in ambiti diversi.

Il ricco palinsesto di eventi si conclude giovedì 20 marzo a Palazzo Mauri alle 17.00 con un incontro a cura dell’Associazione Ammi, Associazione Mogli Medici Italiani dal titolo ‘Sentimenti, emozioni e pavimento pelvico, c’è un’interessante correlazione’.

