Regionali, la soddisfazione del Movimento 5 Stelle

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Come Gruppo Territoriale del MoVimento 5 Stelle di Spoleto, Castel Ritaldi e Valnerina, vogliamo esprimere la nostra gioia per la vittoria della coalizione a sostegno di Stefania Proietti.

Dopo anni di presenza sul palcoscenico politico locale, continua con maggiore determinazione il nostro lavoro sul territorio. Oggi inizia un nuovo percorso che ci vedrà sempre ed ancora in difesa della sanità pubblica e dell’ospedale di Spoleto, protagonisti di una nuova ed innovativa gestione dei rifiuti rispettosa dell’ambiente e delle normative europee, fautori del lavoro sano, sicuro e dignitoso con il salario minimo regionale.

Ecco, ora si fa sul serio! E il nostro territorio sarà determinante questa volta visti gli ottimi risultati raggiunti.

Per questo facciamo un ringraziamento speciale al nostro candidato Samuele Bonanni che è stato sempre in prima linea su tutti i fronti, ottenendo un grandissimo risultato con 779 preferenze. Confermando il nostro valore come seconda lista di coalizione, a Spoleto con il 7.37% e il 6,11% a Castel Ritaldi siamo sopra la media regionale e di questo volevamo veramente ringraziare tutti coloro che hanno deciso di esporsi ed adoperarsi in questa campagna elettorale. Ed infine il nostro grazie per tutti coloro che, con la forza del voto, hanno deciso di darci fiducia come Movimento 5 Stelle.

Auguriamo altresì un buon lavoro in Consiglio Regionale al nostro nuovo portavoce Luca Simonetti. Sarà un piacere fare la differenza, insieme.