Reggina-Ternana, i convocati di Toscano e Gallo

La sfida che può valere una stagione, domani 10 febbraio alle ore 20.45

(DMN) – É in programma domani, 10 febbraio, alle ore 20.45, la grande sfida della 25ª giornata del campionato di serie C, girone C, tra la Reggina capolista di Domenico Toscano e la Ternana di Fabio Gallo.

Questi i convocati della squadra amaranto:

Portieri: Farroni, Guarna

Difensori: Bertoncini, Blondett, Garufo, Gasparetto, Liotti, Loiacono, Marchi, Rolando, Rossi, Rubin

Centrocampisti: Bianchi, De Francesco, De Rose, Mastour, Nielsen, Paolucci, Rivas

Attaccanti: Bellomo, Corazza, Denis, Reginaldo, Sarao

Questi i convocati della squadra rossoverde:

Portieri: Iannarilli, Tozzo, Pernini

Difensori: Bergamelli, Mammarella, Parodi, Nesta, Celli, Sini, Russo, Mucciante

Centrocampisti: Palumbo, Defendi, Furlan, Proietti, Paghera, Salzano, Verna

Attaccanti: Ferrante, Marilungo, Niosi, Onesti, Partipilo, Vantaggiato