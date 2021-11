Ecco come partecipare

Regalo sospeso ! Iniziativa del Lions Club Spoleto per le prossime festività di Natale. Una vera e propria “catena solidale” che parte dal club lions cittadino e passando per i commercianti che aderiscono all’iniziativa arriverà direttamente nelle case di chi è più in difficoltà per poter rallegrare le festività. Partecipare sarà molto facile.

Presso gli esercizi commerciali che aderiscono all’iniziativa sarà esposta la locandina predisposta dal club e chiunque vorrà, magari in occasione dell’acquisto di un proprio regalo, potrà lasciare una donazione spontanea nell’apposito salvadanaio che trovera’ nel negozio. Quanto raccolto sarà utilizzato per acquistare dei regali da donare a bambini di famiglie meno abbienti della città. I destinatari verranno individuati in collaborazione con il gruppo cittadino di Volontariato Vincenziano, che mensilmente offre costante sostegno a molte famiglie, che in questo particolare periodo si trovano ad affrontare difficoltà per aver perso il lavoro o per essere afflitte da altri spiacevoli imprevisti.



Per il momento hanno aderito all’iniziativa i negozi: Giocheria Fratelli Rosati, Bibetto, Il Re Leone e Cartolibreria Paola. Quanti altri esercizi commerciali volessero aderire potranno contattare il club alla mail lionsclubspoleto@gmail.com o tramite la pagina Facebook “Lions Club Spoleto”.

La presidente del club Luisa Angelini Paroli confida sulla generosità della città, preannunciando che il club farà poi – ovviamente- la sua parte aggiungendo a quanto verrà raccolto dalle donazioni un proprio contributo così da accrescere quanto ricavato e poter rallegrare quanti più bambini sarà possibile.