Referendum su giustizia e Costituzione, banchetto informativo del PD a Spoleto

Un banchetto informativo in vista del referendum del 22 e 23 marzo sulla riforma della giustizia e sulla revisione della Costituzione. È l’iniziativa organizzata ieri pomeriggio dal Partito Democratico di Spoleto in piazza Garibaldi, dove militanti e volontari hanno incontrato cittadini e distribuito materiale informativo sui contenuti della consultazione.

L’appuntamento, spiegano dal partito, è stato pensato come momento di confronto diretto con la cittadinanza. Durante il pomeriggio sono stati illustrati i temi al centro del referendum e raccolte opinioni, domande e riflessioni dei passanti. Secondo il PD locale, riportare il dibattito politico nelle piazze rappresenta uno strumento utile per favorire il dialogo e approfondire questioni che riguardano l’assetto istituzionale del Paese.

Nel merito della consultazione, il partito ha ribadito il proprio orientamento per il “No”. La posizione si basa sulla convinzione che l’attuale impianto della Costituzione della Repubblica Italiana costituisca un equilibrio fondamentale tra i poteri dello Stato e che eventuali modifiche debbano essere affrontate con interventi condivisi e mirati a migliorare l’efficienza del sistema giudiziario.

Nel corso dell’iniziativa è stata richiamata anche la linea espressa dalla segretaria nazionale del partito, Elly Schlein, secondo cui le riforme della giustizia dovrebbero puntare soprattutto a ridurre i tempi dei processi e a rafforzare la tutela dei diritti dei cittadini, evitando modifiche che possano alterare l’equilibrio istituzionale.

Al termine del pomeriggio gli organizzatori hanno ringraziato i volontari e le persone che si sono fermate al banchetto per informarsi e discutere. Il PD di Spoleto ha inoltre annunciato un nuovo appuntamento in piazza Garibaldi per venerdì 20 marzo, sempre con l’obiettivo di proseguire l’attività informativa in vista del voto.

Gli elettori saranno chiamati alle urne sabato 22 e domenica 23 marzo. Il referendum riguarderà temi legati alla giustizia e a modifiche costituzionali, su cui prosegue il confronto politico anche a livello locale.