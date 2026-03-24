Referendum, la soddisfazione del Partito Democratico di Spoleto

  • Redazione
  • Marzo 24, 2026
  • Dalle sedi
  • Letto 68

    • Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

    Il Partito Democratico di Spoleto esprime soddisfazione per l’esito complessivo del referendum a livello nazionale, che ha visto prevalere il NO, segnando un passaggio importante nel confronto democratico su un tema rilevante per il Paese.
    Allo stesso tempo prendiamo atto con rispetto del risultato registrato nella nostra città, dove la maggioranza delle cittadine e dei cittadini ha scelto il SÌ. Si tratta di un orientamento che merita attenzione e ascolto, e che conferma ancora una volta la vitalità e la partecipazione della comunità spoletina nei momenti di scelta collettiva.
    Desideriamo rivolgere un sincero ringraziamento a tutte le iscritte e gli iscritti, alle volontarie e ai volontari, e a tutte le persone che si sono impegnate con serietà e senso di responsabilità nella campagna referendaria, contribuendo a un confronto corretto e partecipato.
    Nelle prossime settimane il Partito Democratico di Spoleto promuoverà una riflessione sul significato del voto espresso nel nostro territorio e sulle prospettive future, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo con la città e continuare a rappresentarne al meglio bisogni e sensibilità.
    Il risultato referendario rappresenta in ogni caso un’occasione utile per proseguire, con spirito costruttivo, nel lavoro di ascolto e di confronto con la comunità spoletina. 

    Partito Democratico di Spoleto

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    Commentiultimi pubblicati

    Carlo Neri 2026-03-21 14:41:16
    Mi è stato detto, da persona a conoscenza dei fatti, che, nella maggior parte dei casi, come nel caso che.....
    Carlo 2026-02-26 18:03:19
    Vedi che le raccomandazioni servono? E poi, come si fa a dire di no a monsignore? Invece, per il progetto.....
    Mario 2026-02-26 11:49:34
    Bell'articolo!
    Zipp 2026-02-22 13:38:35
    A proposito speriamo che questa "fortuna" ci assista in caso di crollo del fabbricato da anni pericolante in Via Santa.....
    Zipp 2026-02-22 13:35:30
    A proposito speriamo che questa stessa fortuna assista i passanti in caso di crollo dell'edificio pericolante in Via Santa Caterina.....