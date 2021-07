Referendum Giustizia, prosegue la raccolta firme a Spoleto

La sezione spoletina della Lega allestirà nuovamente il gazebo per la raccolta firme domenica 11 Luglio, in Piazza del Mercato dalle 10:30 alle 13 e dalle 17:00 alle 19:30

“Dopo il notevole riscontro ottenuto la settimana scorsa con tanti spoletini, e non solo, coinvolti ed un grande numero di firme raccolte, continua la sottoscrizione dei sei quesiti referendari portata avanti dalla Lega Umbria sulla riforma della giustizia”.

Così la nota di Andrea Borgotti, referente Lega Spoleto e di tutta la sezione.

“Domenica 11 Luglio, a Spoleto, in Piazza del Mercato dalle 10:30 alle 13 e dalle 17:00 alle 19:30 – sottolinea Borgotti – i cittadini interessati potranno firmare per la riforma dell’elezione del CSM, per la responsabilità diretta dei magistrati, per un’ equa valutazione dei magistrati, per la separazione delle loro carriere, per limitare gli abusi della custodia cautelare, e per l’abolizione del decreto Severino”.

“Chi non potesse raggiungerci al Gazebo – ricorda – potrà firmare anche allo Sportello del Cittadino del Comune di Spoleto. Ringrazio la grande famiglia della Lega Spoleto, partendo da militanti e sostenitori, che con costanza, si stanno impegnando in queste calde giornate di luglio per vincere questa battaglia per una giustizia giusta. La mia gratitudine va anche ai nostri eletti che si sono messi a disposizione per autenticare le firme, in particolare i consiglieri Mancini e Fioroni ed il Sen. Stefano Lucidi, e agli avvocati Fabia Mariani e Silvia Boschetti, che stanno collaborando”.

“Stiamo programmando – concludono i leghisti – altre giornate dedicate alla raccolta firme per coinvolgere più persone possibile. L’ obiettivo di questi referendum e di questa riforma, è anche quello di far si che i cittadini tornino a credere convintamente nella magistratura italiana”.