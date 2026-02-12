Referendum Costituzionale. Voto domiciliare per gli elettori impossibilitati a lasciare l’abitazione

In occasione del Referendum Costituzionale in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, sarà possibile votare direttamente dal proprio domicilio per gli elettori affetti da gravi condizioni di salute che impediscano l’allontanamento dalla propria abitazione.

La misura è rivolta agli elettori colpiti da gravissime infermità tali da rendere impossibile lo spostamento, anche con l’assistenza dei servizi previsti dalla legge 104/1992, nonché a coloro che si trovano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

Gli interessati dovranno presentare apposita richiesta entro e non oltre lunedì 2 marzo 2026 all’Ufficio Elettorale del Comune scrivendo all’indirizzo ufficio.elettorale@comune.spoleto.pg.it o tramite pec comune.spoleto@postacert.umbria.it o brevi manu in piazza del Comune, 1. La domanda, redatta in carta libera, dovrà indicare la volontà di votare presso il domicilio, l’indirizzo completo dell’abitazione e, possibilmente, un recapito telefonico.

Alla richiesta dovranno essere allegati copia di un documento di identità in corso di validità, copia della tessera elettorale e la certificazione sanitaria rilasciata da un medico designato dall’Azienda Sanitaria Locale, emessa non prima del quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione.

Il certificato dovrà attestare la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa, con prognosi di almeno 60 giorni dalla data di rilascio, oppure la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

La certificazione potrà inoltre indicare l’eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto.

Il modello di domanda è disponibile presso l’Ufficio Elettorale (Piazza del Comune, 1) oppure scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente https://shorturl.at/tYunD. Per informazioni è possibile contattare i numeri 0743 218722 e 218187 o scrivere all’indirizzo email ufficio.elettorale@comune.spoleto.pg.it.