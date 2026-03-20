Referendum costituzionale: le aperture straordinarie dello Sportello del Cittadino

  • Redazione
  • Marzo 20, 2026
  • alle urne
  • Letto 59

    • In occasione delle consultazioni referendarie di domenica 22 e lunedì 23 marzo sono previste le seguenti aperture straordinarie dello Sportello del Cittadino per il rilascio delle tessere elettorali.

     

    • venerdì 20 marzo dalle 9.00 alle 18.00

    • sabato 21 marzo dalle 9.00 alle 18.00

    • domenica 22 marzo dalle 7.00 alle 23.00

    • lunedì 23 marzo dalle 7.00 alle 15.00

     


    Si ricorda che tutte le informazioni utili sono pubblicate nella homepage del sito istituzionale del Comune di Spoleto al link https://shorturl.at/4gl1d.

    Share

    Articolo precedente

    Multa a turista disabile: polemica sulla piattaforma CUDE. Interpellanza del consigliere Paolo Imbriani

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Carlo 2026-02-26 18:03:19
    Vedi che le raccomandazioni servono? E poi, come si fa a dire di no a monsignore? Invece, per il progetto.....
    Mario 2026-02-26 11:49:34
    Bell'articolo!
    Zipp 2026-02-22 13:38:35
    A proposito speriamo che questa "fortuna" ci assista in caso di crollo del fabbricato da anni pericolante in Via Santa.....
    Zipp 2026-02-22 13:35:30
    A proposito speriamo che questa stessa fortuna assista i passanti in caso di crollo dell'edificio pericolante in Via Santa Caterina.....
    Aurelio Fabiani 2026-02-19 16:49:23
    SULL' INCONTRO PARTECIPATIVO DI IERI DELLA CGIL PROVINCIALE SULLA SANITÀ PUBBLICA IN UMBRIA Un incontro utile quello di ieri promosso.....