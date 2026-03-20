Referendum costituzionale: le aperture straordinarie dello Sportello del Cittadino

In occasione delle consultazioni referendarie di domenica 22 e lunedì 23 marzo sono previste le seguenti aperture straordinarie dello Sportello del Cittadino per il rilascio delle tessere elettorali.
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venerdì 20 marzo dalle 9.00 alle 18.00
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sabato 21 marzo dalle 9.00 alle 18.00
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domenica 22 marzo dalle 7.00 alle 23.00
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lunedì 23 marzo dalle 7.00 alle 15.00
Si ricorda che tutte le informazioni utili sono pubblicate nella homepage del sito istituzionale del Comune di Spoleto al link https://shorturl.at/4gl1d.
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