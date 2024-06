Referendum Comunale, approvato il regolamento su proposta del Movimento 5 Stelle

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Dopo quasi un anno di lavoro, anche Spoleto si dota del regolamento sul Referendum Comunale. Un dispositivo di partecipazione fortemente voluto dal MoVimento 5 Stelle con la proposta depositata dal Consigliere Samuele Bonanni su cui ha lavorato l’intera Commissione Normativa.

Da oggi sarà quindi possibile richiedere consultazioni locali di tipo consultivo, abrogativo e propositivo seguendo le disposizioni del regolamento che prevede accurate procedure affinché il tutto si svolga correttamente.

Oltre ai cittadini italiani residenti nel Comune, alle consultazioni potranno partecipare anche i cittadini maggiorenni comunitari ed extracomunitari secondo specifici requisiti. Inoltre, solo per il referendum consultivo, sarà possibile esprimere il proprio voto anche per i sedicenni.

Diversi infine i quorum da raggiungere affinché la consultazione sia valida: 50%+1 per i referendum abrogativi, 40%+1 per quelli propositivi e nessun quorum per i consultivi.

“Provo una personale soddisfazione per l’obiettivo raggiunto, per il gran lavoro di condivisione in Commissione Normativa e per la votazione unanime in Consiglio Comunale.” – dichiara il Consigliere Bonanni del MoVimento 5 Stelle – “Ora dovranno decidere i cittadini se approfittare di questo strumento straordinario che è mancato da sempre.”