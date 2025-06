Referendum, cambia l’ubicazione di alcuni seggi

In occasione delle consultazioni referendarie su 5 quesiti in materia di disciplina del lavoro e cittadinanza dei prossimi 8 e 9 giugno indette con decreti del Presidente della Repubblica 25 marzo 2025, alcuni seggi , a causa dei lavori di ristrutturazione in corso, saranno trasferiti in altre sedi.

Nello specifico, i seggi numero 24 e 25, ex scuola primaria San Giovanni di Baiano in via Carlo Marx “La Miniera del sapere”, sono stati spostati nella scuola primaria di via Eugenio Curiel e i seggi dal numero 16 al numero 20, ex scuola primaria Giuseppe Sordini, in via Arpago Ricci nella scuola secondaria Luigi Pianciani.

Il seggio numero 10, Centro di recupero per tossicodipendenti in Umbria (C.A.S.T. Assisi Onlus), inoltre, in seguito allo spostamento in località Collerisana da Strettura, è stato trasferito nella sede del Liceo Artistico “Leoncillo Leonardi” in piazza XX Settembre.

In tutte le sezioni non attive o dichiarate inagibili, come disposto dell’art 38 del Testo Unico del 20 marzo 1967 n. 223, saranno affissi cartelli e indicazioni per identificare e raggiungere i seggi sostitutivi.

L’elenco dei seggi e altre comunicazioni che riguardano la consultazione referendaria sono disponibili in una speciale sezione del sito istituzionale del Comune raggiungibile dalla homepage del portale www.comune.spoleto.pg.it alla sezione ‘utilità’ – ‘referendum abrogativi | 8-9 giugno 2025’, https://shorturl.at/qdeHX.

In occasione delle consultazioni inoltre, ai fini del rilascio delle tessere elettorali, sono previste le seguenti aperture straordinarie dello Sportello del Cittadino in via Aldo Busetti 38:

– venerdì 6 e sabato 7 giugno dalle ore 9.00 alle ore 18.00, domenica 8 giugno dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e lunedì 9 giugno dalle ore 7.00 alle ore 15.00 (per le ore eccedenti il servizio ordinario 8.00-14.00 ).

Si ricorda che i seggi saranno aperti domenica 8 giugno dalle ore 7 alle ore 23, e lunedì 9 giugno dalle ore 7 alle ore 15.