Recupero di campionato per la Ducato Futsal

Torna in campo la Ducato Futsal dopo la pausa natalizia. I ragazzi spoletini saranno impegnati domani sera nel recupero della seconda giornata di ritorno e andranno a fare visita al Futsal Lidarno, in un match molto delicato per entrambe le squadre, con i padroni di casa che, dopo un ottimo avvio di stagione (culminato anche con la qualficazione alla semifinale di Coppa), hanno incassato cinque sconfitte nelle ultime sei partite e si trovano invischiati in zona retrocessione; mentre la Ducato deve riprendere il filo dopo l’amaro k.o. al PalaRota contro il Gubbio Burano prima della sosta. Appuntamento è alle 21.30 presso il sintetico di Lidarno, con match che sarà, tuttavia, disputato a porte chiuse per una squalifica rimediata dalla compagine perugina proprio in occasione del match di andata della semifinale della Coppa. A proposito di Coppa, la Ducato Spoleto Futsal si congratula con la Gadtch 2000 per il successo nella finale disputata a Foligno il giorno dell’Epifania contro il Leonessa.