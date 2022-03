Recuperato il trattore dell’incidente mortale di Patrico

Difficile intervento dei Vigili del Fuoco. Il video

(DMN) Spoleto – A seguito dell’incidente mortale in data 26 gennaio in loc. Patrico di Spoleto per il ribaltamento di un trattore agricolo, – fanno sapere i Vigili del Fuoco – ieri la squadra di Spoleto e il personale GOS (Gruppo Operativo Speciale) del Comando di Perugia, hanno effettuato il recupero del mezzo agricolo posto sotto sequestro per le indagini.

L’intervento di recupero è stato particolarmente difficoltoso causa zona impervia, durato dalle 8:00 alle 18:30 di ieri 17 marzo 2022.

Le squadre dei Vigili del Fuoco per arrivare sul posto con i mezzi necessari, ha dovuto ripristinare oltre 1Km di pista forestale nel bosco e in forte pendenza.

Giunti sul posto a circa 4Km dalla strada principale, hanno provveduto ad ancorare il trattore con tirfort ed escavatori per riportarlo fino a valle della scarpata.

Successivamente il mezzo agricolo è stato caricato su un rimorchio e scortato in zona sicura per il definitivo trasporto e messa in sicurezza.