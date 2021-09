Da Il Cairo arriva un podio che inorgoglisce la città di Spoleto e la UC Foligno

La ciclista spoletina Rebecca Bacchettini, in forza alla UC Foligno, ha conquistato, con la nazionale italiana, una fantastica medaglia di bronzo nella prova di velocità a squadre dei Campionati del Mondo Junior su pista, in programma in questi giorni a Il Cairo, in Egitto. Un podio storico per la società ciclistica folignate e per la città di Spoleto.

Foto dalla pagina Facebook ufficiale della Unione Ciclistica Foligno