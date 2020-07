Pubblicato l’avviso a favore delle persone con disabilità residenti nei Comuni della Zona sociale n. 9: Spoleto, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi e Giano dell’Umbria. Le domande entro il 31 agosto

È online nel sito del Comune di Spoleto l’avviso pubblico di selezione per la realizzazione di progetti personali per la “Vita indipendente” a favore delle persone con disabilità residenti nei Comuni della Zona sociale n. 9: Spoleto, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi e Giano dell’Umbria.

L’avviso prevede il finanziamento di progetti personali per la promozione della massima autonomia possibile e dell’empowerment nelle persone con disabilità, attraverso la realizzazione di percorsi assistenziali ad impatto possibilmente decrescente e l’utilizzo di soluzioni personalizzate, anche in regime di co-housing, definite sulla base delle caratteristiche di ogni singolo richiedente.

Per la presentazione della domanda è necessario utilizzare i modelli, a seconda della tipologia di progetto scaricabili dal link https://bit.ly/2ZMWgbr.

Le domande devono essere presentate entro il 31 agosto 2020.

Per il supporto nella predisposizione dei progetti da parte dei richiedenti è attiva la collaborazione con l’Agenzia umbra per la vita indipendente, con sede legale a Terni (TR), via Papa Benedetto III n. 48

(tel 393 9881273 mail cpa.umbro@aviumbria.org; zonasociale9@aviumbria.org ).

L’Ufficio della cittadinanza della Zona sociale è a disposizione per informazioni e orientamento nell’accesso all’intervento, tel. 0743 218511 oppure 0743 218711 (assistente sociale Monica Calvani).