Rateizzazione cartelle esattoriali ICA: un ordine del giorno nel prossimo Consiglio comunale

Partito Democratico e Ora Spoleto presenteranno un ordine del giorno alla prima riunione della massima assise cittadina per modificare il regolamento comunale di riscossione e uniformarlo a quello dell’Agenzia delle Entrate, certi che tutte le forze politiche saranno al nostro fianco e, soprattutto, al fianco delle nostre imprese e dei nostri cittadini.

Il Comune di Spoleto, con deliberazione di consiglio comunale n° 22 del 27 Giugno 2019, ha approvato il regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento.

Il nuovo regolamento attualmente permette di aderire alla definizione agevolata del contenzioso quando questo risulta essere maggiore di 5.000 euro in 2 rate, la seconda delle quali scaduta il 31 marzo scorso, in 3 rate con scadenza finale a settembre 2020, in 4 rate con termine a maggio 2021 oppure in rate mensili con versamento della prima rata pari al 20% del totale e successive rate di pari importo.

Al contrario, l’Agenzia delle Entrate permette la rateizzazione delle cartelle da 72 a 120 rate per debiti fino a 60.000 euro per contribuenti privati ed imprese che non riescono, per problemi di liquidità o altri motivi, a far fronte immediatamente al pagamento del debito entro 60 giorni, con importo minimo della rata addirittura di 50 euro mensili.

La crisi eccezionale davanti alla quale ci ha posto l’emergenza Covid merita risposte straordinarie per permettere alle nostre piccole e medie aziende e ai nostri professionisti di sopravvivere. Per quanto in nostro potere, come consiglio comunale, questa può essere una prima importante risposta alle istanze della nostra comunità.

I CONSIGLIERI COMUNALI DEL PARTITO DEMOCRATICO E DI ORA SPOLETO:

Stefano Lisci

Carla Erbaioli

Marco Trippetti

Camilla Laureti

Luigina Renzi