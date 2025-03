Rassegna Moves! Al Cantiere Oberdan arriva “Harleking”

Arriva al Cantiere Oberdan lo spettacolo di danza “Harleking”. Organizzato all’interno della rassegna “Moves!” da La MaMa Umbria International e il Teatro Stabile dell’Umbria, l’ultimo dei quattro appuntamenti è in programma venerdì 28 marzo alle ore 21.00.

La rassegna, iniziata il 7 dicembre 2024 con lo spettacolo di WANNABE (di e con Fabrizia D’Intino e Federico Scettri), è poi proseguita lo scorso 2 febbraio con ALBATROS” e il 27 febbraio con “RMX”, è un progetto nato dalla volontà de La Mama Umbria International e Teatro Stabile dell’Umbria, con il Patrocinio del Comune di Spoleto con l’obiettivo di costruire appuntamenti culturali con un focus verso la Danza Contemporanea e le molteplici declinazioni che questo linguaggio può investigare.

HARLEKING, di e con Ginevra Panzetti e Enrico Ticconi, è stato realizzato con il supporto di VAN, Tanzfabrik Berlin, PACT Zollverein, NAOcrea-Ariella Vidach-AiEP, KommTanz-Compagnia Abbondanza/Bertoni, l’arboreto-Teatro Dimora di Mondaino, AtelierSì, C.L.A.P.Spettacolodalvivo.

Harleking è un demone dall’identità ambigua e multipla. Ricorda l’Arlecchino della Commedia dell’arte, un servo furbo mosso dalle inclinazioni più animali e un’inappagabile fame.

Il linguaggio di Harleking ha una specifica qualità ipnotica in cui i contenuti, spesso estremi ed opposti, si fondono in un sistema metamorfico fluido in cui tutto può accadere, ma che tutto confonde. Affiora il ricordo di un’antica decorazione muraria, la Grottesca, in cui figure mostruose emergono e si confondono tra eleganti volute ornamentali. Figure grottesche, capaci di muovere il riso pur senza rallegrare.

Il lavoro ha debuttato nel 2018 al Tanzfabrik Berlin all’interno del festival Open Spaces ed è stato presentato in numerosi festival europei. Nel 2019 è stato selezionato dalla piattaforma europea Aerowaves per il festival Spring Forward e dalla New Italian Dance (NID) Platform. Nel 2020 è invitato alla Tanzplattform Deutschland a Monaco.

“MOVES!” vuole dare spazio a quelle produzioni che esplorano la Danza, con una particolare attenzione alla sperimentazione e la contaminazioni di linguaggi, l’inclusività e la propensione ad attivare processi di ricerca.

Il programma ha visto un appuntamento al mese, nello spazio del Creative Hub Cantiere Oberdan, a partire dal mese di dicembre 2024. La rassegna riprenderà nell’autunno 2025 con nuovi e sorprendenti spettacoli.