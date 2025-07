Rapporto SIAE 2024. L’intervento del vicesindaco Danilo Chiodetti

Nei giorni scorsi è stato pubblicato il Rapporto SIAE 2024, che descrive in numeri lo stato di salute dello Spettacolo in Italia. L’Umbria è la prima regione per l’offerta di spettacoli alla popolazione residente, con 79 ogni 1.000 residenti.

Il vicesindaco di Spoleto, con delega alla valorizzazione delle culture, Danilo Chiodetti ha espresso la propria soddisfazione sottolineando l’apporto della città, citata nel Rapporto per il Festival dei Due Mondi ed il Teatro Lirico Sperimentale.

“Il risultato certificato dal recente rapporto SIAE non è solo una cifra statistica, ma testimonia la vivacità culturale espressa dalla nostra Regione, un impegno costante nella promozione delle arti e dello spettacolo dal vivo. All’interno di questo panorama regionale Spoleto ha giocato un ruolo importante, sia attraverso le proposte culturali programmate stabilmente dal Comune, sia attraverso il Festival dei Due Mondi ed il Teatro Lirico Sperimentale che il rapporto SIAE cita esplicitamente.

Il lavoro fatto in questi anni – ha aggiunto il vicesindaco Chiodetti – ha consentito di potenziare l’offerta di eventi e spettacoli, la programmazione di “Accade a Spoleto” ne è un esempio, aumentando la presenza nei nostri teatri di artisti e compagnie nei periodi dell’anno in passato più deboli, ossia da ottobre a marzo. Il Rapporto poi cita e valorizza proprio quegli elementi che da decenni ci rendono un faro culturale di risonanza internazionale. In primis il Festival dei Due Mondi, che si conferma un motore propulsivo di idee, talenti e produzioni, con una notevole capacità di innovare pur mantenendo salde le radici nella tradizione.

Allo stesso modo, il Teatro Lirico Sperimentale ‘Adriano Belli’ rappresenta un’istituzione di inestimabile valore. La menzione nel rapporto SIAE è un giusto riconoscimento al suo lavoro instancabile e alla sua unicità nel panorama formativo e produttivo italiano.

Questo primato umbro, che coinvolge pienamente la nostra città – ha concluso Chiodetti – ci sprona a proseguire con ancora maggiore determinazione nel sostenere e investire nel settore culturale, consapevoli che esso non è solo un arricchimento per l’anima, ma un pilastro fondamentale per lo sviluppo sociale ed economico della nostra comunità“.​