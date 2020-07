Roberto Guidotti portavoce dei Testimoni di Geova dell’Umbria. “Le riunioni virtuali che teniamo ormai da quattro mesi hanno mostrato a tutti noi che non conta dove ci troviamo fisicamente. Conta esserci spiritualmente. Sotto molti aspetti siamo più uniti ora come famiglia spirituale di quanto non lo fossimo mai stati prima”.

In un mondo in cui la gioia duratura potrebbe sembrare una condizione difficile o addirittura impossibile da raggiungere, questa estate milioni di persone in circa 240 paesi assisteranno al congresso annuale dei Testimoni di Geova dal tema “Rallegratevi sempre”. Il programma sarà disponibile, per intero o in parte, in circa 480 lingue.

A motivo della pandemia di COVID-19, per la prima volta nella loro storia i Testimoni di Geova terranno il loro congresso annuale in streaming sul sito www.jw.org in sei weekend distribuiti nel corso di luglio e agosto 2020.

L’anno scorso in Italia si sono tenuti 73 congressi in 13 città italiane, tra cui tre a Roma, tre a Firenze e tre a Rimini dove su un totale di 60.000 presenze, ben 5.000 erano dall’Umbria. Nel mondo il numero di presenti al congresso del 2019 ha superato i 14 milioni.

“Per quanto desideriamo fortemente stare insieme, la vita è troppo preziosa perché la si metta in pericolo”, ha detto Roberto Guidotti portavoce dei Testimoni di Geova dell’Umbria. “Le riunioni virtuali che teniamo ormai da quattro mesi hanno mostrato a tutti noi che non conta dove ci troviamo fisicamente. Conta esserci spiritualmente. Sotto molti aspetti siamo più uniti ora come famiglia spirituale di quanto non lo fossimo mai stati prima”.



Il programma risponderà a domande quali: Cosa contribuisce a provare vera gioia? Come si può coltivare la gioia in famiglia, sul luogo di lavoro o a scuola? Come si può rimanere gioiosi nonostante le difficoltà? Uno dei momenti clou del programma sarà un film incentrato sulla vita del personaggio biblico di Neemia e su come questi aiutò l’antica nazione d’Israele a provare gioia nell’adorare Dio. (Per il trailer del film clicca qui https://www.jw.org/it/testimoni-di-geova/congressi/film-trailer-neemia/.)

Chiunque fosse interessato a seguire il congresso “Rallegratevi sempre” può visitare il sito www.jw.org e cliccare sulla scheda BIBLIOTECA DIGITALE >JW Broadcasting. Tutto il programma è accessibile gratuitamente. Per un video di presentazione del congresso clicca qui https://www.jw.org/it/testimoni-di-geova/congressi/congresso-2020-video/.

Per maggiori informazioni, si può contattare l’Ufficio Stampa dei Testimoni di Geova dell’Umbria alla mail testimonidigeovastampa@gmail.com, o visitare www.jw.org.