Rajkovic torna indietro: ha firmato con il Perugia

Contratto fino al 2022

(DMN) Perugia – nel calcio la parola d’ordine é ‘mai dire mai’.

A.C. Perugia Calcio – si legge nel comunicato stampa appena diffuso – è lieta di comunicare di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Slobodan Rajkovic. Il difensore ha sottoscritto un contratto che lo lega ai colori biancorossi fino al 2022.

Nato a Belgrado il 3 febbraio 1989, Slobodan Rajkovic inizia la sua carriera da calciatore nel Omladinski Fudbalski Klub Beograd. Non ancora maggiorenne viene acquistato dal Chelsea che lo gira in prestito prima alla sua ex squadra e poi al PSV Eindhoven con cui vince il campionato olandese 2007/08 e con cui esordisce in Champions League il 27 novembre 2007 in casa del CSKA Mosca.

I due anni successivi rimane in Olanda ma in casa del Twente con cui vince il campionato 2009/10. Dopo le esperienze con Vitesse, Amburgo e Darmstadt nell’estate 2016 arriva in Italia alla corte del Palermo. Con i rosanero totalizza 4 presenze in Serie A e 42 in Serie B più 4 partite di play-off. Con la maglia della nazionale – conclude la nota stampa – maggiore è sceso in campo 19 volte.

Il calciatore aveva sostenuto le visite mediche ed assistito ad un allenamento dei grifoni nei primissimi giorni di gennaio per poi, senza esito, cedere alle lusinghe di un club russo. Oggi il riavvicinamento tra le parti, il passo indietro, e la firma, a sorpresa, sul contratto. Mai dire mai, appunto.