​“Paesi che vai… luoghi, detti, comuni…”, lo storico programma, ideato, scritto e condotto da Livio Leonardi, che va in onda ogni domenica pomeriggio su Rai Due dalle 14.00 alle 15.00, arriva in Umbria.

Livio Leonardi condurrà il suo pubblico in un viaggio storico tra le rocche realizzate, nel XIV secolo, dal cardinale spagnolo Egidio de Albornoz. Saranno protagoniste della puntata, in onda domenica 19 gennaio, le fortezze di Spoleto, Narni e Assisi, capisaldi dell’ampio progetto di riconquista ideato dall’Albornoz. Col consueto linguaggio fiabesco, che da sempre contraddistingue il noto programma RAI, e quella capacità di far rivivere il passato nel racconto televisivo, Livio Leonardi – insignito proprio per questi motivi di importanti riconoscimenti quali la Medaglia d’Oro della Società Dante Alighieri per la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo – accompagnerà gli spettatori alla scoperta delle Rocche albornoziane.

Il percorso comincerà con la maestosa Rocca di Spoleto, fulcro del complesso sistema di controllo del territorio elaborato da Egidio de Albornoz, che è stata progettata per vigilare su importanti vie di comunicazione e accessi alla regione. In seguito, è diventata residenza pontificia e, successivamente, carcere di massima sicurezza. Soltanto in tempi più recenti, la Rocca è stata trasformata nella sede dell’attuale Museo Nazionale del Ducato di Spoleto.

La narrazione proseguirà con la Rocca di Narni, che da una posizione altamente strategica domina la valle del Nera, e può essere considerata la sentinella della porta meridionale dell’Umbria. Le sue mura possenti hanno sopportato attacchi devastanti, come quello perpetrato dai Lanzichenecchi, che raggiunsero Narni al ritorno dal sacco di Roma del 1527.

Il cammino alla scoperta delle Rocche albornoziane si concluderà con la Rocca di Assisi, un’antica fortezza distrutta più volte e riedificata dal cardinale spagnolo nel 1362. Oggi, la Rocca offre scorci suggestivi, come il camminamento sotterraneo, lungo più di cento metri, o l’alta torre poligonale, che si affaccia su un panorama mozzafiato. Ma soprattutto, dal 1961, la Rocca, che in passato è stata simbolo di sopraffazione, è diventata la meta della Marcia della pace, che ogni anno parte da Perugia e giunge alla città di San Francesco.

Ma non è finita qui, perché “Paesi che vai…luoghi, detti, comuni…” offrirà anche una parentesi d’eccellenza con un’incursione nel mondo della fiction televisiva. Inoltre, sempre con Livio Leonardi – vincitore del Premio Internazionale “VISIONI” della Fondazione (Agnelli) Civita di Bagnoregio – si sveleranno le bellezze naturalistiche del suggestivo Lago di Piediluco.