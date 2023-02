Rai Isoradio a Spoleto con “Le Casellanti”

Questa mattina la diretta da Piazza Garibaldi

RAI ISORADIO col suo programma “Le Casellanti” in onda tutti i giorni dal lunedi al venerdi dalle 11 alle 12, questa mattina (mercoledì), ha fatto tappa a Spoleto in piazza Garibaldi.

Il programma dei territori dove si dà voce alla gente per raccontare le bellezze locali, la cultura, la tradizione, il dialetto è la cucina tipica.

Un programma in cui l’ inviato in loco, Ivan Cardia, coinvolge le persone del posto per strappare ad ognuno un aneddoto.

Stamane si è unita alla diretta radio, anche la troupe di una tv nazionale olandese, in città per fare delle riprese a Spoleto.