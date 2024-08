Raffica di conferme per la Ducato Futsal

In attesa di qualche altro (doloroso) saluto, la Ducato Futsal ufficializza la seconda ondata di conferme del roster a disposizione di mister Claudio De Moraes per quanto concerne la prima squadra che affronterà la serie C1. A guidare questa truppa c’è sicuramente Pierfrancesco Oranelli, sempre più calato nella realtà del futsal; ma ci sarà anche il graditissimo ritorno sui campi di Peppe Garofalo, dopo l’intervento al ginocchio che gli ha compromesso, di fatto, l’intera scorsa stagione. Grandissima attesa per i più giovani, che dovranno confermare la crescita evidenziata e prendersi qualche responsabilità in più: Giacomo Del Gallo, Leonardo Giusti e Francesco Tacchilei sono chiamati alla prova del nove.