Le Bianchine di tutta Italia si radunano a Spoleto

Dal 3 al 5 settembre 2021 un Raduno nazionale per auto storiche monomarca: “la Bianchina nel Ducato longobardo 2021”

L’Associazione Culturale “Fare Cultura” di Spoleto e il Bianchina Club organizzano dal 3 al 5 settembre 2021 un Raduno nazionale per auto storiche monomarca dal titolo “la Bianchina nel Ducato longobardo 2021”

Tale progetto si sviluppa in 3 giornate durante le quali verranno visitate le terre dell’antico Ducato Longobardo: la città di Spoleto con la Montagna sacra di Monteluco, la città di Campello sul Clitunno e la parte centrale della Valnerina.

Verrà dato particolare risalto alla visita guidata dei più importanti monumenti artistici della città di Spoleto e di Campello sul Clitunno e verranno evidenziate le specificità naturalistiche dell’area circostante con particolare riguardo alla Montagna sacra di Monteluco, importante patrimonio artistico-naturalistico, con visita alle grotte eremitiche e al convento primitivo di San Francesco.

Nelle altre giornate si visiteranno due tra i borghi più belli d’Italia ovvero Vallo di Nera, l’antico borgo romano e Scheggino, borgo sviluppato intorno al Castello medievale quasi incastonato nella montagna.

Sarà un viaggio nell’arte tra i grandi monumenti del passato, la bellezza architettonica delle piazze, dei vicoli e i tesori nascosti nelle chiese ma anche un viaggio nella natura della verde Umbria.

Obiettivo del progetto è quello di portare a conoscenza dei numerosi soggetti provenienti da oltre 15 regioni d’Italia della realtà territoriale collegata a Spoleto, ricca di storia, cultura, beni artistici, naturalistici ed enogastronomici con indubbi risvolti di potenziamento del turismo e dell’economia, attraverso una maggior presenza nelle attività alberghiere e di ristorazione, commerciali e turistiche del territorio spoletino,

Tale manifestazione vuole promuovere una formula di turismo fuori dai soliti schemi abbinando la promozione della cultura del nostro territorio alla passione per le macchine d’epoca. È la prima volta nei 25 anni di attività che il Bianchina club (associato ASI) ha inteso sviluppare e realizzare una manifestazione a rilevanza nazionale a Spoleto.

Le Autobianchi, le Bianchine in particolare, rappresentano un pezzo della storia del nostro paese. La passione dei collezionisti e la cura con quale con la quale si dedicano ai loro gioielli a 4 ruote ci porta indietro nel tempo e ci consente di toccare con mano quelle della nostra industria è stata capace di creare e di come ha saputo far conoscere al mondo l’ingegno italiano.