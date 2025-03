Raddoppio ferroviario Orte-Falconara: lavori al sottopasso di Madonna di Lugo. Cambia la circolazione

Proseguono i lavori per il raddoppio ferroviario sulla linea Orte-Falconara. Nei giorni scorsi la ditta Centro Meridionale Costruzioni S.p.A. per contro della Italferr Spa, azienda del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, ha comunicato l’avvio dei lavori per la demolizione e ricostruzione del ponte ferroviario in via Sandro Pertini.

L’intervento richiederà, dalle ore 7.00 di sabato 22 alle ore 5.00 di lunedì 24 marzo, una diversa regolamentazione del transito veicolare e pedonale con deviazione su percorsi alternativi che consentano di bypassare il sottopasso ferroviario per via Sandro Pertini e via Flaminia.

Nello specifico, dalle ore 7.00 del 22 alle ore 5.00 del 24 marzo, in virtù del divieto di circolazione veicolare e pedonale nel tratto di strada comunale a ridosso del sottopasso ferroviario, verranno indicati i percorsi alternativi con segnaletica verticale.

Per raggiungere via Sandro Pertini dalla rotatoria dello Svincolo Nord (intersezione con via Flaminia e via Pietro Conti), sarà possibile procedere verso la rotatoria presente all’altezza della scuola Villa Redenta, proseguire in via Caduti di Nassirya, superare la rotatoria di via Piazza D’Armi in direzione San Sabino, prendere la SS685 Tre Valli allo svincolo San Sabino-Crociferro ed uscire dalla SS685 Tre Valli, allo svincolo che porta a Madonna di Lugo in via Sandro Pertini.

Per chi proviene da San Giacomo sarà possibile fare il percorso inverso, attraverso la SS685 Tre Valli fino a San Sabino Crociferro, per poi proseguire verso via Caduti di Nassirya e via Pietro Conti.

In via Flaminia, nel tratto tra lo Svincolo Nord e via Sandro Pertini, la circolazione verrà vietata ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate.

In via Sandro Pertini, nel tratto compreso tra intersezione via Piancianina (la strada che va verso Cortaccione) ed il sottopasso ferroviario la circolazione è consentita ai soli residenti e mezzi di soccorso.

Il servizio di trasporto pubblico è deviato sul nuovo percorso concordato e autorizzato.