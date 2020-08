“Racconti d’Europa” presentazione del volume ambientato a Vallo di Nera

Ospite d’eccezione, l’attore e regista, Luigi Lo Cascio. Giovedì 20 agosto ore 16.30, Chiostro di Santa Maria Assunta

Si terrà giovedì 20 agosto, alle ore 16.30, la presentazione del libro “Racconti d’Europa” di Martino Lo Cascio, professore di Statistica per la finanza e Senior Fellow del FUET (Tor Vergata University Economics Foundation).

L’autore ha scelto Vallo di Nera e l’Abbazia di San Felice e Mauro luoghi immersi nell’atmosfera fresca e incantata della Valnerina da lui stesso frequentati e amati, per ambientare un capitolo del suo scritto che ripercorre la storia economica dal dopoguerra a oggi (L’Europa e l’economia del cortile), si sofferma sulla situazione attuale, provando a immaginare un prossimo futuro, in cui la tensione sociale che caratterizza questo periodo trova esito in una nuova socialità. Il tutto, senza indulgere in atteggiamenti cattedratici, ma strizzando l’occhio alla sceneggiata napoletana, al policromatismo di Pirandello e alla lingua di Camilleri.

Nella suggestiva cornice del Chiostro di Santa Maria Assunta, Martino Lo Cascio ospiterà gli interventi di illustri relatori, che lo accompagneranno nella narrazione dei suoi Racconti D’Europa e grazie ai quali ci immergeremo in “una nuova utopia, di cui ormai abbiamo bisogno. Non quella del non-luogo o della fantapolitica ma quella degli innesti di verosimile nel reale”.

Ad accogliere gli ospiti sarà Agnese Benedetti, Sindaco di Vallo di Nera, con l’intervento “Luoghi e società della Valnerina”. Barbara Di Fazio leggerà un passo del libro.

Si entrerà, poi, nel vivo dell’incontro con Giorgio Alleva, professore di Statistica ed ex presidente dell’Istat che parlerà de “Le piramidi d’età rovesciate”, mentre Emilio Rossi, Senior Advisor di Oxford Economics, illustrerà le “Prospettive dell’economia

mondiale”. Infine, Massimo Bagarani, professore di Politica economica e Presidente della Proloco di Poggiodomo, introdurrà “Le logistiche del lavoro prodotto nelle regioni europee”.



Un ospite d’eccezione omaggerà gli astanti della sua presenza: Luigi Lo Cascio, attore che si è distinto per le sue magistrali interpretazioni in pellicole di grande rilevanza nel panorama del Cinema italiano, quali “I Cento Passi”, “La meglio Gioventù” di Marco Tullio Giordana e “Luce dei miei occhi” di Giuseppe Piccioni, film che gli ha valso il premio come miglior attore al Festival del cinema di Venezia.

L’incontro è a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria (tel. 0743 616143 – info@comune.vallodinera,pg.it)

Venerdì 21 agosto (ore 9.30) il prof. Martino Lo Cascio condurrà, presso la Locanda Cacio Re, il dibattito incentrato sul tema del Recovery Fund. Introdurranno l’argomento Mauro Aiano, professore di Finanza e Gianni Di Marzio, economista d’azienda.

Sarà presente Marco Bentivogli, studioso dei nuovi lavori, editorialista ed ex segretario della FIM-Cisl.