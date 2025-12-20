Raccolta rifiuti: arrivano 43 nuovi veicoli VUS

È iniziata in questi giorni la consegna di 43 nuovi veicoli destinati al servizio di igiene ambientale nei 22 Comuni serviti da Valle Umbra Servizi S.p.A..

I mezzi, che saranno operativi entro metà gennaio 2026, rappresentano un investimento concreto per rafforzare la qualità e la sicurezza del servizio: si tratta di 41 veicoli per la raccolta differenziata, tra cui anche mezzi compatti progettati per muoversi agevolmente nei centri storici e 2 trattori stradali per il trasporto dei rifiuti agli impianti di trattamento.

Per valorizzare questa nuova dotazione, l’azienda ha scelto la cornice suggestiva di Castel Ritaldi realizzando un piccolo shooting fotografico con alcuni dei nuovi mezzi. Le foto sono state scattate nella piazza fuori le mura del castello, a simboleggiare il legame tra modernità del servizio e rispetto dei luoghi storici del territorio.

“Il nostro impegno – commenta la Direzione del Servizio Igiene Ambientale – è quello di garantire un servizio sempre più efficiente, sicuro e vicino alle esigenze delle comunità. Investire in una flotta moderna significa anche migliorare la qualità dell’ambiente e delle operazioni sul campo, specialmente nei borghi con spazi più complessi da raggiungere”.

Con l’inserimento di questi veicoli, Valle Umbra Servizi conferma una visione orientata alla sostenibilità e alla pianificazione di lungo periodo, migliorando la gestione quotidiana della raccolta e offrendo risposte alle necessità urbanistiche dei Comuni serviti.