Raccolta firme per i “Referendum per la Giustizia giusta”, a Spoleto arriva Antonio Tajani

Giovedì 29 luglio, 18.30, Piazza Garibaldi

Giovedì 29 luglio il coordinamento comunale di Forza Italia Spoleto sarà presente dalle ore 16 a Piazza Garibaldi per coinvolgere cittadini e militanti nella raccolta firme per i “Referendum per la Giustizia giusta”, ​ sei quesiti che da sempre rappresentano, per il partito, i capisaldi dell’idea di giustizia come​ garantismo, responsabilità e certezze per i cittadini

Dalle ore 18.30 sarà presente anche il coordinatore nazionale Antonio Tajani.