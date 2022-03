“Questo luogo mi ha ridato la vita”

Una donazione per ringraziare il personale del San Matteo degli Infermi ad un anno dalla guarigione dal Covid-19

Una ricorrenza importante per la signora Calzoni che oggi festeggia un anno dalla guarigione dal Covid-19.



La signora Calzoni ha donato alla Struttura Complessa di Medicina Interna dell’Ospedale “San Matteo degli Infermi”, diretta dalla dott.ssa Anna Laura Spinelli, una Tv per allietare la degenza dei pazienti nel reparto.



“Voglio ricordare questo luogo che mi ha ridato la vita – ha affermato la signora Calzoni, accolta dalla coordinatrice infermieristica di Medicina dott.ssa Stefania Montori – come qualcosa di positivo. Ringrazio tutti gli operatori sanitari che si sono presi cura di me. Oggi amo la vita a colori. La mia città è Perugia, ma sento Spoleto come città che mi ha adottato. Grazie“