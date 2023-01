Questa sera la Ducato Futsal impegnata a Gubbio nella tana dell’Oratorio Don Bosco

Il presidente Zicavo: “Orgogliosi di rappresentare la nostra città in questa disciplina”

La prima squadra della Ducato Futsal in campo stasera nell’anticipo di Gubbio in una delle trasferte, sulla carta, più difficili del campionato, in casa di quell’Oratorio Don Bosco, dipinto, in estate, come una delle compagini più attrezzate del girone A di serie C2 e attardata in classifica a causa, principalmente, di tre pareggi che la relegano al quarto posto.

Si gode il momento il presidente Michele Zicavo.

“Siamo entusiasti di come sta andando questa stagione e non solo per la prima squadra che ha messo insieme ben otto vittorie consecutive; ma anche per quello che sta nascendo intorno con i ragazzi che ci rendono speranzosi per uno splendido futuro della Ducato Spoleto”.

Spoleto. Il fardello di questo nome nel mondo del calcio a cinque è sicuramente pesante…

“Siamo orgogliosi di rappresentare la nostra città in questa disciplina e che siamo stati capaci di ricreare quell’entusiasmo che sta riportando così tante persone sugli spalti del PalaRota”

Zicavo è rimasto colpito anche proprio dal calcio a cinque.

“È uno sport altamente spettacolare e coinvolgente e che, rispetto al calcio, ha molte meno pause, risultando anche meno noioso per quell’ora di gioco. Ho capito perché piace alla gente e anche a chi lo pratica ad un certo livello”.

Intanto questa settimana sarà in qualche modo storica per la Ducato Futsal che ha potuto, per la prima volta, usufruire del PalaTenda per effettuare la rifinitura in vista del match di Gubbio. A poco meno di 15 anni dal sogno della Maran di giocarci la serie A, la struttura di via Laureti ha visto finalmente un pallone di futsal rotolarvi dentro. Un segno che la squadra di via Finlandia non vuole fermarsi e continuare il processo di crescita: prima tappa Gubbio stasera per la nona giornata del campionato.