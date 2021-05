Quasi ultimati i lavori per la realizzazione delle Zone 30 in Viale Martiri della Resistenza

Finanziato l’ultimo tratto del marciapiede in via Interna delle Mura – le immagini

Sono in fase di ultimazione i lavori per la realizzazione delle Zone 30 in viale Martiri della Resistenza. Finanziati quasi totalmente attraverso il programma di Agenda Urbana (due i finanziamenti aggiuntivi ottenuti per effettuare alcuni interventi migliorativi), i lavori stanno interessando l’ultimo tratto del marciapiede in via Interna delle Mura.

Parallelamente alla sistemazione della pavimentazione al terminal degli autobus (parcheggio Posterna), che ha permesso di effettuare una nuova asfaltatura e di intervenire su alcuni cedimenti del sottofondo stradale causati dal carico dei mezzi (il costo di circa € 20.000 arriva dal finanziamento del Ministero dell’Interno per la messa in sicurezza delle strade), sono stati avviati i lavori per realizzare il marciapiede anche nel tratto tra l’Hotel San Luca e la Casa di Ospitalità Nazareno grazie un cofinanziamento di € 25.000 ottenuto dalla Regione Umbria (altri € 25.000 sono stati finanziati con risorse del bilancio comunale).

Piccoli interventi di finitura sono previsti per migliorare la segnaletica verticale nel secondo tratto di viale Martiri della Resistenza e per la sistemazione di una ringhiera a protezione della piccola scarpata rimessa a verde nell’ultimo tratto di via Interna delle Mura verso piazza Garibaldi (sono state realizzate anche le scale per garantire il collegamento pedonale)​.

Sono invece terminati i lavori relativi al collegamento tra viale Martiri della Resistenza e via Interna delle Mura nell’area dell’ex lavatoio, con un’opera di riqualificazione che ha consentito di recuperare anche il solaio di attraversamento sul Tessinello.

Con il programma di Agenda Urbana sono stati finanziati anche i tre interventi del primo stralcio delle ZONE 30 in viale Martiri della Resistenza, che hanno permesso la realizzazione degli attraversamenti pedonali all’altezza del portico di Loreto e dello Stadio comunale e la mini rotatoria all’incrocio con viale Giacomo Matteotti e via delle Mura.