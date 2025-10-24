“Quando la paura fa… buuu!”, terzo appuntamento del Progetto Leggimi e… leggimi ancora!

“Quando la paura fa… buuu!” è il terzo appuntamento del Progetto Leggimi e… leggimi ancora! che si terrà giovedì 30 ottobre alle ore 17.00 presso la scuola dell’infanzia Morro, in via del Villino 1.



Tra le letture proposte:

La paura che diventa coraggio: è il giorno della “Festa delle Lanterne magiche” e Volpe non vede l’ora di andarci. Ma, prima di uscire, intravede dalla finestra un oggetto misterioso: a Volpe sembra qualcosa di spaventoso e, terrorizzata, corre a nascondersi. La paura rischia di farle perdere la festa più attesa dell’anno…

Buio, non mi fai paura!: è buio nella cameretta di orsetto, ma ben presto un amico inaspettato riuscirà a farlo sentire al sicuro!



Il paurosauro: una storia di amicizia, crescita, coraggio, amore, famiglia. Oggi il Paurosauro ha in programma di fare un picnic. Il sole splende e il cielo è limpido, ma lui si preoccupa di tutto… Una storia tenera e divertente per tutti i piccoli Paurosauri che hanno bisogno di essere rassicurati.

Ballando con il buio: quando si spengono le luci, la luna tramonta e il cielo si fa scuro… accade sempre qualcosa. Con la notte e l’oscurità arriva a casa di Alice l’allegro Signor Buio e la festa può avere inizio. Si balla, si canta e si gioca assieme a questo simpaticissimo e misterioso visitatore notturno. Una storia insolita da raccontare nell’ora della buonanotte per vincere la paura del buio! E divertirsi quando si spengono le luci.

Le letture per bambini da 0 a 6 anni e, a seguire, l’attività laboratoriale, saranno a cura dei bibliotecari, delle insegnanti delle scuole dell’infanzia del 2° Circolo Didattico e delle educatrici degli asili nido comunali.



“Leggimi e… Leggimi ancora!“, giunto alla terza edizione, è un progetto di lettura ad alta voce per la fascia 0-6 anni, organizzato dalla Biblioteca comunale “G. Carducci” e dal 2° Circolo Didattico di Spoleto, partner del Patto locale della lettura e inserito nel Programma Nati per Leggere.



Gli incontri successivi si terranno nelle scuole dell’infanzia del 2° Circolo Didattico di Spoleto secondo il seguente calendario: