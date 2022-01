Quale sanità per Foligno e Spoleto? Domani assemblea pubblica di Cgil, Cisl e Uil sul nuovo piano sanitario regionale

Ore 15.30, Complesso monumentale di San Nicolò

Un’assemblea aperta alla cittadinanza, alle associazioni del territorio e alle istituzioni locali, per discutere del nuovo piano sanitario regionale per l’Umbria, con particolare attenzione a due territori importanti e al momento fortemente penalizzati dalla gestione dell’emergenza Covid, Foligno e Spoleto. Il piano sanitario, secondo Cgil, Cisl e Uil dell’Umbria, è da “costruire insieme”, mettendo al centro il valore di una sanità “pubblica e universale”, come delineata dalla nostra Costituzione.

L’appuntamento è per domani, venerdì 21 gennaio 2022, alle ore 15.30, presso il Complesso monumentale di San Nicolò a Spoleto (sala superiore). Sono stati invitati a partecipare i sindaci di Foligno e Spoleto. Interverranno tra gli altri i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil dell’Umbria, Vincenzo Sgalla, Angelo Manzotti e Maurizio Molinari.

Per accedere all’iniziativa in presenza sarà necessario esibire il green pass rinforzato.