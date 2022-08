Qfort top sponsor AC Perugia Calcio per la stagione 2022/2023

AC Perugia Calcio e Qfort sono lieti di annunciare la partnership per la stagione 2022/2023 che vedrà l’azienda che produce serramenti in pvc e alluminio diventare top sponsor della società biancorossa.

Qfort è una multinazionale, presente nei principali paesi europei, con un fatturato di oltre 100 milioni di euro e più di 2000 dipendenti. Produce serramenti in pvc e in alluminio in una fabbrica di ultima generazione. L’azienda, in Italia è presente dal 2011 attraverso una rete di rivenditori, dal 2019 con dei bellissimi showroom diretti come quello aperto a PERUGIA.

Nel corso degli anni, l’azienda ha sviluppato le sue capacità produttive adattandole ai più esigenti standard moderni gestendo un modello di business integrato, dalla produzione ai servizi di logistica, posa e post vendita.

“Abbiamo scelto la piazza del Perugia Calcio perché crediamo nel progetto che ci è stato presentato – spiega il direttore dello store Paolo Massetti – Perugia rappresenta un punto di riferimento e di valore per la città, inoltre da qualche anno abbiamo aperto un bellissimo showroom a Taverne di Corciano, fortemente rappresentativo dell’azienda e vogliamo contribuire nel sostenere il territorio e la squadra”.

“Siamo molto orgogliosi di annunciare oggi questa partnership – dichiara il presidente Santopadre – che ci lega a un marchio leader nel suo settore. Questo accordo conferma la crescita e l’appeal del brand Perugia nonostante tutte le sfide che il Club sta affrontando nel periodo pandemico”.