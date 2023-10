Punto Nascite, Maurizio Hanke (Alternativa Popolare) punta il dito contro Fratelli d’Italia

Un gruppo di deputati di Fratelli d’Italia presenta alla Camera una risoluzione per aggiornare gli standard per una distribuzione territoriale dei punti-nascita meno vincolante . Tra di loro nessun umbro.

Il Coordinatore spoletino di Alternativa Popolare ha preso spunto da una Risoluzione approvata dalla XII Commissione della Camera sul tema del Punto Nascite per criticare l’atteggiamento incoerente di uno dei partiti della attuale maggioranza di centro-destra in Regione. “Sembra proprio strano – dice Hanke – “che tra i nove deputati che hanno presentato alla Camera, nella XII Commissione Affari Sociali, quella Risoluzione, poi approvata, non figuri nessun umbro. Ma tant’è. E invece dovevano essere proprio gli umbri, e particolarmente quelli più sensibili ai problemi dell’Ospedale di Spoleto, a sottoscrivere la Risoluzione che chiede di ridurre il numero dei parti effettuati presso un Punto-Nascite (attualmente 500) per poter continuare a mantenere questo importante presidio all’interno di un Ospedale. E’ stato infatti questo limite che sembra aver giustificato l’atteggiamento decisamente ostile della Giunta Regionale Umbra e del suo presidente Tesei – sostenuta anche dai consiglieri di Fratelli d’Italia – verso ogni ipotesi di riportare il Punto-Nascite all’interno dell’Ospedale di Spoleto dopo che gli era stato espropriato in favore di Foligno.



Di fatto – sostiene Hanke – questa Risoluzione sembra sposare proprio le tesi che in questi anni hanno supportato la richiesta, fattasi sempre più pressante, da parte della città di Spoleto e delle sue associazioni sorte in difesa dell’Ospedale, di riportare all’interno dell’Ospedale, un Reparto di Ginecologia-Ostetricia con il Punto-Nascite e tutti i servizi ad esso collegati.

“Si tratta – conclude Hanke – di un atteggiamento politico decisamente incomprensibile e contraddittorio di cui comunque i rappresentanti politici di quel partito dovranno rendere conto alla città di Spoleto e alle sue organizzazioni sociali e sanitarie”.