“Punto di ritorno per il nostro ospedale?”

Lottiamo da anni per difendere il nostro ospedale e per migliorare i suoi servizi ma la notizia che circola in queste ore, se fosse vera, rischia di essere la botta finale e non possiamo essere d’accordo.

Se l’ospedale di Spoleto diventerà presidio Covid e tutti gli altri servizi, tranne pochissimi, saranno smantellati ci opporremo in tutte le sedi in cui potremo farlo affinché sia ascoltata la nostra protesta.

Una decisione, quella che potrebbe essere presa dalla Giunta regionale dell’Umbria, che parla di ‘sospensione’ degli altri servizi.

La cosa ancora più grave è che questa decisione sarebbe stata presa senza alcuna partecipazione e condivisione con la città e con le Istituzioni. Urgentemente chiediamo un consiglio comunale aperto al quale intervengano la Presidente Tesei e l’Assessore Coletto.

Ci piacerebbe chiedere alla Tesei e a Coletto per quanto tempo questi servizi saranno sospesi e come mai la scelta è caduta sull’ospedale della nostra città. Ci piacerebbe chiedere ad entrambi – come ormai non sappiamo più quante volte abbiamo già chiesto – di venire in Consiglio comunale per raccontare alla città quali sono i progetti che hanno in mente per la sanità spoletina.

Ma soprattutto cosa è stato fatto in questi mesi per affrontare la seconda ondata? Solo ieri l’Assessore Coletto dichiarava – rispondendo alle accuse mosse dal Commissario Arcuri verso le Regioni e verso l’Umbria – che la nostra Regione non aveva bisogno di più posti letto in terapia intensiva rispetto ai 79 che già sono attivi e per questo non ha ancora speso i soldi e impiegato i ventilatori messi a disposizione dalla struttura commissariale.

Oggi la Giunta regionale ci dice che i servizi saranno sospesi ma noi abbiamo bisogno di sapere se l’intenzione è quella di riportarli nel nostro ospedale a emergenza Covid conclusa o meno. E magari cominciare ad occuparsi seriamente del futuro del nostro ospedale e della sanità pubblica più in generale piuttosto che della sanità privata come stiamo vedendo sta accadendo da un anno a questa parte nella nostra Regione.

PARTITO DEMOCRATICO SPOLETO