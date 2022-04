Pugilato, Filippo Tini protagonista a Cannara

Importante vittoria del pugile dell’Asd Boxing Club Diego Bartolini alla manifestazione interregionale promossa dalla “Sport Boxe”

Prosegue il periodo positivo degli atleti dell’associazione sportiva Boxing Club Diego Bartolini “Club La Sfida”. Dopo la medaglia d’oro conquistata ad inizio marzo da Adelmo Gabriele Giacomelli in Coppa Italia, ci ha pensato Filippo Tini a far esultare ancora una volta i tecnici del sodalizio spoletino. L’atleta, infatti, si è imposto nel main event della manifestazione interregionale di pugilato olimpico organizzata dalla “Sport Boxe Cannara” dell’allenatore Vanni Sereni e sotto la supervisione del presidente Simone Duchi, portando a casa una vittoria fondamentale.

Ad aprire la rassegna è stata la cerimonia di premiazione dei vincitori della Coppa Italia (tra cui lo stesso Giacomelli). In seguito, sono andati in scena 10 match che hanno scaldato ed emozionato i tanti spettatori presenti all’interno del palazzetto dello sport. Nel match clou, riservata ai pesi massimi, Tini ha affrontato il più esperto Alessio Annibali (medaglia di bronzo agli ultimi campionati italiani).

Un incontro complicato, durante il quale Annibali ha cercato di piazzare numerosi colpi potenti. Tini, dal canto suo, li ha schivati agendo poi di contrattacco: una tattica che ha pagato i risultati sperati e che ha consentito all’esponente del Boxing Club Diego Bartolini di prevalere e trionfare sotto lo sguardo attento dei tecnici spoletini Valentino Giacomelli, Valentino Spera, Romano Berardi e Giuliano Lacovara.

“Tini – spiega Giacomelli – è un ragazzo molto serio che ogni giorno si reca da Foligno a Spoleto per svolgere gli allenamenti e il grande lavoro che affronta nel club lo sta ripagando dei numerosi sacrifici”. Ora per rivedere Tini e gli altri portacolori del club bisognerà attendere il 16 aprile, giorno in cui a Spoleto si terrà un’altra manifestazione rivolta ai migliori talenti del territorio.

“Si ringraziano gli sponsor – sono le parole di Valentino Giacomelli – che rendono possibile tutto questo lavoro in favore dei giovani atleti ed il presidente Roberto Lattanzi sempre disponibile per la crescita dell’associazione”.