Pubblico interessato e molti studenti per Carola Susani intervenuta sul tema “L’avventura del mito” nel cortile dell’Istituto “Pianciani” di Spoleto

Ultimo incontro della prima edizione della rassegna “Lezioni di strada. Letture spaziali”

Si è concluso tra gli applausi di un pubblico interessato, tra cui anche molti studenti, l’ultimo incontro della prima edizione della rassegna “Lezioni di strada. Letture spaziali” che ha visto come protagonista la scrittrice Carola Susani, responsabile dell’Associazione Fondo Alberto Moravia di Roma, intervenuta per approfondire il tema: “L’avventura del mito”. L’iniziativa, organizzata dal Comune di Spoleto in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Spoleto 2 e con l’Associazione Amici di Spoleto, si è sviluppata in un dialogo appassionante che ha coinvolto anche alcuni studenti della scuola media di primo grado “Luigi Pianciani”, sia come interlocutori della scrittrice che come esecutori di un omaggio musicale ad apertura dell’evento. “Le Lezioni di strada – ha esordito Carola Susani – hanno come sottotitolo ‘Letture spaziali’ e quello spazio raffigurato nel manifesto dell’evento ha qualcosa di mitologico perché nulla è quello che sembra, così come nel mito nulla è quello che sembra”. Ad introdurre l’incontro è stato il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Spoleto 2 Mario Lucidi, mentre a portare i saluti istituzionali sono intervenute l’assessore comunale alla formazione Luigina Renzi, la vice presidente del Consiglio comunale, Maura Coltorti, e la presidente dell’Associazione Amici di Spoleto Candia Marcucci. Prima della sua Lezione, Carola Susani ha visitato i monumenti principali di Spoleto accompagnata da studenti universitari volontari del servizio civile, Carlo Bonilli e Leonardo Monarca, per trovare connessioni tra l’argomento trattato ed il territorio. Al Museo Nazionale Archeologico e Teatro Romano, guidata dalla direttrice Silvia Casciarri, l’autrice si è quindi soffermata in particolare sulla statua di Aura (personificazione della brezza leggera in un originale greco riadattato come Afrodite in epoca romana) conservata nella sezione dedicata all’illustrazione delle decorazioni del Teatro Romano. Tra gli argomenti trattati nel suo intervento nel cortile della Scuola media “Pianciani”, Carola Susani ha poi approfondito anche il mito di Penelope.

La rassegna “Lezioni di Strada”, ideata da Serafino Amato con la direzione scientifica di Lorenzo Pavolini e la collaborazione di Antonella Manni, ha come madrina Dacia Maraini e vede gli scrittori arrivare nei borghi, nelle frazioni e nei luoghi caratteristici della città a bordo di un furgone bianco con stendardo che riporta il titolo dell’iniziativa e che è coprotagonista della manifestazione. Della carovana fa parte anche una libreria ambulante con testi selezionati dai relatori.

L’evento con Carola Susani ha completato il primo ciclo di incontri che ha visto la partecipazione di Tommaso Giartosio il 13 luglio scorso sul tema di “Memoria e oblio” nella frazione di San Brizio, di Lorenzo Pavolini il 4 agosto scorso sul tema del “Racconto della Natura” a Monteluco e di Angelo Ferracuti il 13 agosto sul tema delle “Culture operaie” a Morgnano di Spoleto.

La rassegna, che si prefigura possa riprendere nella primavera 2023, è stata inserita nel cartellone degli appuntamenti del Comune di Spoleto e si è avvalsa anche del sostegno della Regione Umbria e di un contributo della Fondazione Monini.