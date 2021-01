Pubblicato l’avviso per la concessione dei buoni spesa per alimentari e generi di prima necessità

Ecco come accedere al fondo di solidarietà alimentare

È stato pubblicato questa mattina nel sito istituzionale dell’Ente (https://bit.ly/3sCO4GQ) l’avviso relativo al Fondo di solidarietà alimentare per l’assegnazione dei buoni spesa.

I destinatari sono i nuclei familiari residenti nel comune di Spoleto e le persone dimoranti, impossibilitate a poter rientrare nel proprio luogo di residenza a causa dell’emergenza Covid-19.

Per la presentazione della domanda i cittadini residenti dovranno compilare il modulo sulla piattaforma SiVoucher disponibile a questo link >> https://bit.ly/3oTtaRO (non è possibile presentare la domanda in forma cartacea e l’istanza dovrà essere presentata solo ed esclusivamente da uno dei componenti il nucleo familiare).

I cittadini che dimorano nel Comune di Spoleto, invece, possono presentare la domanda eslusivamente tramite PEC, compilando il modulo disponibile nel sito istituzionale (https://bit.ly/2LY8qK7) e inviandolo all’indirizzo comune.spoleto@postacert.umbria.it.

Per accedere al contributo è necessario possedere i seguenti requisiti.

1. riduzione della capacità reddituale, non inferiore al 30%, del nucleo familiare nel periodo agosto-dicembre 2020, derivante dal peggioramento della condizione lavorativa di uno o più componenti a causa dell’emergenza da Covid-19;

2. possesso da parte del nucleo familiare di risorse finanziarie (valori dei conti correnti bancari o postali, titoli, fondi comuni di investimento, assicurazioni, ecc.) non superiori a € 8.000,00 con riferimento alla data del 31.12.2020.

Nove gli esercizi commerciali dove sarà possibile spendere i buoni spesa per l’acquisto di alimentari e generi di prima necessità:

• Coop Spoleto – centro commerciale “Il Ducato” – Via Dei Filosofi

• Coop San Giovanni Di Baiano – Via Karl Marx 75/A – San Giovanni di Baiano

• Emi Superstore – Via Giovanni Falcone 4

• Supermercato Conad – Via San Benedetto – San Venanzo

• Tigre – Viale Trento e Trieste 83/85

• Supermercato Tigre -Viale Martiri Della Resistenza

• Eurospin – Loc. Madonna di Lugo 18/E

• Eurospin – Loc. Petrognano

• Eurospin – Via dei Filosofi

La domanda dovrà essere presentata entro le ore 24 del 7 febbraio 2021.

Per informazioni e assistenza rivolgersi al Centro servizi Informagiovani/Digipass tramite:

• telefono 0743.218152, 0743.218154;

• SMS o whatsapp al 335.1000221;

• email: emergenzacovid@comune.spoleto.pg.it.