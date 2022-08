Pubblicato il calendario del Campionato Primavera2

Il Campionato Primavera 2 si articola in tre fasi successive: a) Gironi all’italiana; b) Play-off per la promozione al Campionato Primavera 1; c) Eventuali play-out per la permanenza nel Campionato Primavera 2.

Possono partecipare al torneo, se regolarmente tesserati, i calciatori nati non anteriormente al 1° gennaio 2004 e che, comunque, abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.. Possono essere impiegati (quindi entrare in campo) nell’arco di ciascuna gara della fase a gironi fino a un massimo di tre calciatori “fuori quota”, di cui non più di uno senza alcun limite di età e i rimanenti nati non anteriormente al 1° gennaio 2003, sempre se regolarmente tesserati.