Nota del Consigliere regionale del Partito democratico Stefano Lisci

“È stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria di oggi l’avviso pubblico emanato da Sviluppumbria che permetterà di concedere contributi fino a 4mila euro per le edicole di Spoleto, ma anche per quelle delle zone colpite dal terremoto del 2023, vale a dire Pierantonio e Pian d’Assino per quanto riguarda il Comune di Umbertide e Sant’Orfeto relativamente a quello di Perugia”. Lo annuncia in una nota il consigliere regionale del Partito democratico Stefano Lisci.

“Si tratta di una questione – evidenzia Lisci – per la quale mi sono speso in prima persona, trovando il pieno sostegno della Seconda Commissione consiliare prima e dell’intera Assemblea legislativa regionale poi”.

“Con questo avviso pubblico, dunque, – prosegue il consigliere regionale dem – si amplia il sostegno già previsto alle imprese esercenti la vendita della stampa quotidiana e periodica nelle aree colpite dal sisma, risolvendo, per quanto riguarda in particolare Spoleto, la problematica dell’esclusione della città più grande del cratere umbro del sisma del 2016. In campo, grazie alla sensibilità della Giunta regionale e in particolare dell’assessore Francesco De Rebotti, ci sono ulteriori 18mila euro, con le domande che potranno essere presentate a partire dal primo dicembre. Voglio ringraziare anche – conclude Stefano Lisci – Sviluppumbria, con l’amministratore unico Luca Ferrucci e l’intera struttura che si sono adoperati per velocizzare al massimo l’iter di pubblicazione dell’avviso”.