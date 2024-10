Pubblicato il bando per i contributi ad enti e associazioni

È online – https://shorturl.at/J3SfJ – il bando per la concessione di contributi e altri vantaggi economici ad enti e associazioni. Il fine è la realizzazione di iniziative, di interesse generale e senza fine di lucro, di carattere socio-assistenziale, culturale, educativo, ambientale, ricreativo e sportivo, impegno civile e umanitario, sviluppo turistico ed economico.

L’importo complessivo messo a disposizione dal Comune di Spoleto è di € 50.000,00, con una suddivisione dei contributi in base legata alla tipologia di iniziativa.

Per le attività socio-aggregative, di impegno civile e umanitario e di prevenzione del disagio sociale sono previsti € 8.550,00 , € 2.850,00 per quelle inerenti lo sviluppo di politiche giovanili, mentre per le attività culturali e celebrative la disponibilità totale è di € 8.550,00 .

Non solo. Tra le attività ammesse a finanziamento ci sono quelle sportive, ricreative e del tempo libero (€ 12.800,00 ), quelle di valorizzazione, sensibilizzazione, informazione finalizzata allo sviluppo economico ed alla promozione della cultura imprenditoriale (€ 2.500,00 ), quelle relative alla tutela e valorizzazione dell’ambiente (€ 3.800,00 ), le attività per la promozione della conoscenza dell’identità e della memoria locale (€ 2.400,00) e le attività di promozione delle relazioni internazionali e iniziative di sviluppo turistico ( € 8.550,00 ).

Possono presentare la domanda di contributo, entro le ore 12.00 del 7 novembre, le associazioni iscritte all’albo comunale delle associazioni e all’albo regionale, le associazioni riconosciute e non riconosciute, le fondazioni, le istituzioni, i soggetti pubblici e privati, i soggetti collettivi o individuali, gli enti pubblici e privati, così come quelli ecclesiastici e religiosi, i comitati ed altre istituzioni di carattere privato dotati o meno di personalità giuridica, istituti di istruzione e ricerca non profit, cooperative sociali.

Sono ammissibili le richieste riferite non alla ordinaria attività , ma a specifici progetti, eventi, manifestazioni svolti o da svolgere nell’anno 2024.