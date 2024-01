Protocolli socio-sanitari: a Spoleto l’iniziativa di Federsanità e Anci Umbria

L’appuntamento è in programma martedì 23 gennaio, ore 17, alla Palazzina Micheli

Martedì 23 gennaio Federsanità e ANCI Umbria si incontreranno con le associazioni che hanno sottoscritto i protocolli nel settore socio-sanitario.

L’iniziativa, in programma alle ore 17.00 nella Sala riunioni (piano terra) della Palazzina Micheli, sarà incentrata sul tema “Conoscere per capire. Sostenere per aiutare. Prevenire per salvare”.

Saranno presenti, oltre ai rappresentanti delle varie associazioni, il Presidente di Federsanità ANCI Umbria Manuel Petruccioli, il Presidente di ANCI Umbria Michele Toniaccini e l’Assessora al benessere, innovazione sociale, formazione generale e sportiva per la valorizzazione della persona del Comune di Spoleto Luigina Renzi.