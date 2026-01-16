Protezione Civile: la consegna degli attestati ai volontari

Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale ha consegnato gli attestati di riconoscimento ai volontari della Protezione Civile che, nel corso dell’anno 2025, hanno prestato servizio a supporto della comunità spoletina.

L’iniziativa, che si è svolta nella sede di Santo Chiodo di via dei Tessili, ha voluto rendere omaggio all’impegno, alla professionalità e allo spirito di servizio dimostrati dai volontari nelle numerose attività svolte durante lo scorso anno, tra cui interventi di prevenzione, assistenza alla popolazione, gestione delle emergenze e supporto logistico in occasione di eventi e situazioni critiche.

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Andrea Sisti, l’assessora Agnese Protasi, l’assessore Federico Cesaretti, il consigliere comunale Egisto Fede, a cui è stato conferito l’incarico di lavorare al nuovo piano di Protezione Civile, la consigliera comunale Vania Buffatello, la comandante della Polizia Locale Alessandra Pirro e la responsabile dell’ufficio di Protezione Civile del Comune di Spoleto, Stefania Fabiani.

All’incontro erano presenti anche i rappresentanti del Coordinamento comunale della Protezione Civile ed i volontari Associazione Volontari Carabinieri in Congedo, Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta Gruppo Spoleto, Croce Rossa Italiana Comitato di Spoleto, Croce Verde di Spoleto, Gruppo Comunale Volontari

Protezione Civile di Spoleto, Soccorso dell’Ordine di San Giovanni Italia Sez. di Spoleto “Le Aquile”, Unione Nazionale Arma Carabinieri Volontariato e Protezione Civile – Delegazione di Spoleto OdV.

“La Protezione Civile rappresenta un presidio fondamentale per la sicurezza del nostro territorio – ha dichiarato il sindaco Sisti – Con questo riconoscimento vogliamo esprimere, a nome dell’intera città, un sentito ringraziamento a donne e uomini che, con dedizione e competenza, mettono il proprio tempo e le proprie energie al servizio della collettività”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal consigliere Egisto Fede, che ha sottolineato come “il lavoro svolto nel 2025, grazie alla passione e alla professionalità dei volontari presenti, sia stato determinante per rafforzare il sistema comunale di protezione civile e per garantire risposte tempestive ed efficaci in ogni situazione di necessità”.

Nel corso della cerimonia è stato consegnato alla moglie e alla figlia di Stelvio Gauzzi, storico e stimato volontario del Cisom, prematuramente scomparso lo scorso ottobre, l’attestato per il lavoro svolto quotidianamente sul territorio a tutela della sicurezza e del benessere dei cittadini.