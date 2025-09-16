Prossime sedute del Consiglio comunale il 22 e 25 settembre

Il Consiglio Comunale è convocato per lunedì 22 settembre alle ore 9.00. Qualora la seduta andasse deserta per mancanza del numero legale o per il venir meno, nel corso della stessa, di tale “quorum”, o qualora la trattazione di alcuni argomenti venisse rinviata o non fosse comunque esaurita, il Consiglio comunale è riconvocato per giovedì 25 settembre sempre alle ore 9.00.

Questi gli argomenti all’Ordine del Giorno:

Pratiche tecniche

1. “Approvazione del Bilancio Consolidato anno 2024 del comune di Spoleto corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa.”

Relatore Presidente della I Commissione consiliare permanente – Dott.ssa F. Maso

Dipartimento Pianificazione Economico-Finanziaria per lo Sviluppo Sostenibile

Dirigente Dott.ssa P. Tedeschi

2: “Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028: presentazione.”

Relatore Presidente della I Commissione consiliare permanente – Dott.ssa F. Maso

Dipartimento Programmazione Pianificazione e Controllo per lo Sviluppo Sostenibile dell’Amministrazione

Dirigente Segretario Generale Dott. M. Ruggieri

Comunicazioni del Sindaco, del Presidente del Consiglio comunale e dei Consiglieri comunali

3. “Regolamento per le autorizzazioni di transito e sosta nelle zone a traffico limitato – ZTL – del comune di Spoleto: esame ed approvazione.”

Relatore vice Presidente della Commissione Normativa – Sig.ra M. Lleshaj

Dipartimento della Vigilanza e della Sicurezza della Città e del Territorio

Comandante della Polizia Locale Ten. Col A. Pirro

4. “Regolamento comunale per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing.”

Relatore vice Presidente della Commissione Normativa – Sig.ra M. Lleshaj

Dipartimento per il Marketing Territoriale, l’Innovazione Imprenditoriale ed il Turismo 4.0 per la valorizzazione dell’economia locale

Dirigente Dott. S. Frontalini

Interpellanze e interrogazioni

5. Interpellanza presentata dal consigliere Grifoni sulla situazione dello Stabilimento di Baiano. (prot. n. 38164/03.07.2025);

6. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” avente ad oggetto “Interpellanza urgente sulla VUS S.p.A.” (prot. n. 38411/04.07.2025;

7. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” in merito a problematiche riguardanti i Cimiteri. (prot. n. 38820/07.07.2025);

8. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” in merito agli impianti di pubblica illuminazione. (prot. n. 38822/07.07.2025);

9. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” in merito alla Disability Card. (prot. n. 38824/07.07.2025);

10. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” avente ad oggetto “Interpellanza urgente sul Cohousing per gli anziani autosufficienti.” (prot. n. 38825/07.07.2025);

11. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Alleanza Civica” avente ad oggetto “Sicurezza del progetto del circolo tennis di Montarello in relazione alla vicinanza con il distributore del GPL di Viale Marconi.” (prot. n. 38845/07.07.2025);

12. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” avente ad oggetto “Interpellanza urgente sullo stato della fibra ottica nella nostra città.” (prot. n. 39053/08.07.2025).

13. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” avente ad oggetto “Interpellanza sulla creazione di Cimiteri Islamici.” (prot. n. 40158/11.07.2025).

14. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” avente ad oggetto “Interpellanza urgente sulla VUS s.p.a. con richiesta di risposta in Consiglio Comunale.” (prot. n. 40159/11.07.2025);

15. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Alleanza Civica” avente ad oggetto “Destinazione d’uso dell’ex Convitto femminile di Piazza Carducci.” (prot. n. 45744/08.08.2025);

16. Interpellanza presentata dal consigliere Imbriani in merito al rifacimento del manto stradale e della segnaletica orizzontale in alcune vie cittadine (prot. n. 49108/28.08.2025);

17. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” avente ad oggetto “Interpellanza con richiesta di risposta in Consiglio in merito all’accesso per i disabili al nuovo parco di San Giacomo.” (prot. n. 49286/29.08.2025).

Mozioni

18. Mozione presentata dal consigliere Catanossi avente ad oggetto “Contrassegno rosa identificativo temporaneo.” (prot. n. 39705/03.07.2023);

19. Mozione presentata dal Consigliere Catanossi avente ad oggetto “Realizzazione tratto di strada per migliorare il collegamento tra la SS 685 delle Tre Valli Umbre e la SP 460.” (prot. n. 42403/14.07.2023).

20. Mozione presentata dalla consigliera Loretoni avente ad oggetto “Promuovere iniziative contro ogni forma di violenza subita dalle donne afghane e iraniane.” (prot. n. 64916/25.10.2023);

21. Mozione presentata dalla Conferenza dei Capigruppo su iniziativa del capogruppo Grifoni in merito ad iniziative per ricordare l’azienda grafica Panetto & Petrelli e per dar vita ad un Museo della Grafica utilizzando soprattutto i reperti ancora disponibili dell’Azienda in parola. (prot. n. 66963/06.11.2023);

22. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Spoleto 2030” avente ad oggetto “Nuovo asilo nido nell’Alta Marroggia.” (prot. n. 69987/16.11.2023);

23. Mozione presentata dal consigliere Grifoni in merito al servizio di sorveglianza presso i siti storici e culturali della Città. (prot. n. 80832/27.12.2023);

24. Mozione presentata dalla consigliera Bececco in merito alla Compagnia della Guardia di Finanza di Spoleto. (prot. n. 16930/28.02.2024);

25. Mozione presentata dal Gruppo misto “Iniziative volte al contrasto dell’isolamento sociale volontario denominato Hikikomori (prot. n. 46403/15.07.2024);

26. Mozione presentata dal consigliere Imbriani avente ad oggetto “Intitolazione del largo all’ingresso nord della Città di Spoleto che collega via Pietro Conti, via Flaminia ed il raccordo S.S. 295, adiacente al Conad Superstore, al ten. col. Alberto Bechi Luserna, medaglia d’oro al valor militare alla memoria”. (prot. n. 47129/18.07.2024);

27. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Alleanza Civica” avente ad oggetto “Piano scuole”. (prot. n. 55259/29.08.2024);

28. Mozione presentata dal Gruppo Misto avente ad oggetto: “Proposta di intitolazione a Maria Antonietta Ugolini di una nuova strada, piazza o altro luogo pubblico”. (prot. n. 65876/14.10.2024);

29. Mozione presentata dal consigliere Catanossi avente ad oggetto “Istituzione di un centro di riuso”. (prot. n. 75276/27.11.2024).

30. Mozione presentata dal consigliere Catanossi avente ad oggetto “Istituzione di una commissione di studio per l’organizzazione di eventi in occasione dell’800° anniversario della morte di San Francesco.” (prot. n. 12683/04.03.2025);

31. Mozione presentata dal consigliere Imbriani avente ad oggetto “Mozione per la dotazione e la formazione degli agenti di Polizia Locale all’utilizzo di armi comuni ad impulsi elettrici.” (prot. n. 13388/06.03.2025);

32. Ordine del Giorno presentato dal consigliere Imbriani avente ad oggetto “Impegno per il Sindaco ad avviare una interlocuzione urgente con la Giunta Regionale al fine di scongiurare l’aumento dell’addizionale IRPEF, dell’IRAP e della Tassa di Possesso dei veicoli disposto con DDR licenziato dalla Giunta con DGR n. 260 del 21 marzo 2025.” (prot. n. 17931/27.03.2025);

33. Mozione presentata dai Gruppi consiliari “Obiettivo Comune”, “Alleanza Civica”, “Giorgia Meloni-Fratelli d’Italia”, “Spoleto 2030”, “Spoleto Futura-Forza Italia” avente ad oggetto “Riduzione della TARI per le attività commerciali che stanno subendo disagi a causa lavori in corso – Loc. San Martino in Trignano.” (prot. n. 18038/28.03.2025).

34. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Movimento 5 Stelle 2050” avente ad oggetto “Superamento dell’utilizzo degli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti: sostegno e sollecito all’attuazione della Legge delega n. 106/2022 e promozione di alternative etiche.” (prot. n. 26213/08.05.2025);

35. Mozione presentata dai Gruppi consiliari “Ora Spoleto” e “Movimento 5 Stelle 2050” avente ad oggetto “Intitolazione dei giardini di Piazza Vittoria (lato Ponte Sanguinario) ad Arcangelo Fiorelli e a tutti i caduti sul lavoro.” (prot. n. 28131/16.05.2025);

36. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” avente ad oggetto “Proposta di conferimento della Cittadinanza Onoraria della Città di Spoleto a Monique Veaute.” (prot. n. 40563 del 15/07/2025);

37. Mozione presentata dal Gruppo consiliare “Alleanza Civica” avente ad oggetto “Impegno al Sindaco per il riconoscimento e l’inserimento tra le opere strategiche regionali del completamento della strada Tre Valli e del raddoppio della linea ferroviaria Orte-Falconara.” (prot. n. 44835/05.08.2025)

38. Mozione presentata dalla consigliera Lleshaj avente ad oggetto “Riconoscimento dello Stato di Palestina.” (prot. n. 48977/28.08.2025).