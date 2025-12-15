Prossime attività alla Rocca Albornoz

  Dicembre 15, 2025
    • Giovedì 18 dicembre alle ore 14.30 e alle 15.30 sono in programma visite guidate ai percorsi panoramici della Rocca Albornoz dedicate agli spoletini e curate da Maggioli Cultura e Turismo ad un costo agevolato di € 10.00.

     

    Venerdì 19 dicembre alle ore 16.00 è in programma una speciale visita guidata alla mostra Paladino Antologica a cura di Aurora Roscini Vitali, curatrice della mostra.

    L’attività è gratuita previo acquisto del biglietto d’ingresso al museo e si consiglia la prenotazione chiamando il numero 0743 223055 o scrivendo all’indirizzo drm-umb.muducatospoleto@cultura.gov.it.

     

    Dopo il sold out del precedente appuntamento, domenica 21 alle ore 10.30 torna L’officina dei Longobardi: piccoli orefici all’opera, laboratorio didattico per bambini tra i 4 e i 10 anni, preceduto da una breve visita guidata alle collezioni longobarde del museo.

     

    Attività gratuita previo acquisto del biglietto d’ingresso al museo. Prenotazione obbligatoria allo 0743223055 o alla mail drm-umb.muducatospoleto@cultura.gov.it.

