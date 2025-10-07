Prossima seduta del Consiglio comunale. Lunedì 13 ottobre, ore 15.00

Il Consiglio Comunale è convocato per lunedì 13 ottobre, alle ore 15.00, per i seguenti argomenti all’Ordine del Giorno:
Comunicazioni del Sindaco, del Presidente del Consiglio comunale e dei Consiglieri comunali
Interpellanze e interrogazioni
1. Interpellanza presentata dal consigliere Grifoni sulla situazione dello Stabilimento di Baiano. (prot. n. 38164/03.07.2025);
2. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” avente ad oggetto “Interpellanza urgente sulla VUS S.p.A.” (prot. n. 38411/04.07.2025;
3. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” in merito a problematiche riguardanti i Cimiteri. (prot. n. 38820/07.07.2025);
4. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” in merito agli impianti di pubblica illuminazione. (prot. n. 38822/07.07.2025);
5. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” in merito alla Disability Card. (prot. n. 38824/07.07.2025);
6. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” avente ad oggetto “Interpellanza urgente sul Cohousing per gli anziani autosufficienti.” (prot. n. 38825/07.07.2025);
7. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Alleanza Civica” avente ad oggetto “Sicurezza del progetto del circolo tennis di Montarello in relazione alla vicinanza con il distributore del GPL di Viale Marconi.” (prot. n. 38845/07.07.2025);
8. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” avente ad oggetto “Interpellanza urgente sullo stato della fibra ottica nella nostra città.” (prot. n. 39053/08.07.2025).
9. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” avente ad oggetto “Interpellanza sulla creazione di Cimiteri Islamici.” (prot. n. 40158/11.07.2025).
10. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” avente ad oggetto “Interpellanza urgente sulla VUS s.p.a. con richiesta di risposta in Consiglio Comunale.” (prot. n. 40159/11.07.2025);
11. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Alleanza Civica” avente ad oggetto “Destinazione d’uso dell’ex Convitto femminile di Piazza Carducci.” (prot. n. 45744/08.08.2025);
12. Interpellanza presentata dal consigliere Imbriani in merito al rifacimento del manto stradale e della segnaletica orizzontale in alcune vie cittadine (prot. n. 49108/28.08.2025);
13. Interpellanza presentata dal Gruppo consiliare “Insieme per Spoleto” avente ad oggetto “Interpellanza con richiesta di risposta in Consiglio in merito all’accesso per i disabili al nuovo parco di San Giacomo.” (prot. n. 49286/29.08.2025);
14. Interrogazione presentata dal consigliere Catanossi avente ad oggetto “Servizio di neuropsichiatria infantile.” (prot. n. 55528/26.09.2025).
Lascia un commento