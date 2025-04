Prospettive di legalità: a Spoleto la presentazione della ricerca di Libera Umbria e Università di Perugia

Quale è la percezione della legalità presso le nuove generazioni? Cosa pensano e cosa sperano i ragazzi e le ragazze? Qual è la loro visione del presente e del futuro? Quali comportamenti ritengono più pericolosi per l’individuo e per la società e quali invece accettabili? Che rapporto hanno con le istituzioni?

Sono alcune delle domande poste a un campione di 325 studenti dell’Università degli Studi di Perugia e dell’Università per Stranieri nell’ambito dell’indagine “Prospettive di legalità” promossa e condotta da Libera Umbria e dall’Università degli Studi di Perugia. La ricerca, che si avvale del coordinamento metodologico del sociologo Paolo Montesperelli, ha come obiettivo conoscitivo la “cultura della legalità” intesa come insieme di opinioni, valori, atteggiamenti. Per realizzare questa ricerca si è costituito nei mesi scorsi un gruppo composto da docenti universitari (sociologi, pedagogisti, giuristi), esponenti di Libera e studenti.

Martedì 8 aprile alle ore 17.00 i risultati della ricerca saranno presentati a Spoleto presso Palazzo Mauri. L’iniziativa sarà un momento fondamentale per riflettere insieme sull’importanza di regole e diritti.

Presenterà il sondaggio e la sintesi dei risultati il professor Paolo Montesperelli, mentre il professor Piero Dominici interverrà sul tema “Etica e legalità non s’impongono”.

Porterà i saluti l’assessora Luigina Renzi:“Siamo felici di invitare i giovani a partecipare all’incontro di presentazione dei risultati della ricerca sulle mafie, perché sarà un’occasione per riflettere insieme su come costruire una società più equa e libera dalle infiltrazioni criminali, affrontando i temi della legalità, della giustizia e dell’impegno civile. Vogliamo che i nostri giovani e le nostre giovani siano protagonisti di questo cambiamento, perché il futuro si costruisce con consapevolezza e coraggio”.

L’incontro, nel corso del quale è previsto l’intervento della Consulta giovanile comunale, sarà coordinato da Elisabetta Proietti, Presidio Libera Spoleto “Angela Fiume”.